Рост цен ОСАГО после изменения тарифов не превысит 1,5% — ЦБ

Рост средней стоимости полиса ОСАГО после расширения тарифного коридора не должен превысить 1,5%.

«С момента начала дискуссии о реформе проведено уже три актуарных оценки. Последняя показала, что средняя стоимость тарифа практически не должна вырасти, отклонение будет равняться не более 1,5%. То есть рост стоимости, если он и будет, не должен превысить, по актуарным расчетам, 1,5%», — заявил зампред Центробанка Владимир Чистюхин, его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что тарифы в обязательном автостраховании (ОСАГО) по итогам либерализации будут повышены примерно для 17% автовладельцев, а для 83% — снижены. При этом уменьшение стоимости полиса может произойти в 20 регионах России, в том числе пяти регионах Поволжья.

Среди них — Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Саратовская и Кировская области.