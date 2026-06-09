В 21-м пакете санкций ЕС могут ввести ограничения против 31 российского банка

Также ЕК может запретить въезд в ЕС для всех участников спецоперации

В 21-й пакет санкций против России предложили ввести ограничения против 31 банка. Как передает ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В числе обсуждаемых рестрикций — полный запрет на транзакции через SWIFT в отношении 31 российского банка, а также 20 банков, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах.

Кроме того, выдвинуто предложение включить в пакет санкций 30 нефтяных танкеров, сохранив на прежнем уровне установленный ЕС потолок цен на российскую нефть. Также ЕК может запретить въезд в ЕС для всех участников спецоперации.

В перечень войдут более 170 позиций, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X.

Напомним, недавно Палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине и введении дополнительных санкций против России. За инициативу проголосовали 226 конгрессменов, против выступили 195.

Галия Гарифуллина