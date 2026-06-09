В июне временно закроют терминал 2 казанского аэропорта
Пассажиры не смогут попасть в него с 7 утра 15 июня по 20 июня
В июне временно закроют терминал 2 казанского аэропорта. Об этом сообщили в телеграм-канале воздушной гавани.
— По техническим причинами терминал 2 будет закрыт с 7 утра 15 июня по 20 июня, — говорится в публикации.
Напомним, в марте Главгосэкспертиза согласовала проект нового терминала в Международном аэропорту Казани. Общая площадь комплекса составит более 38 тыс. кв. м. Терминал рассчитан на обслуживание более 5,7 млн человек в год.
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