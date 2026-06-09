Михаил Мамута стал заместителем Набиуллиной

Ранее он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг

Фото: Айдар Раманкулов

С 10 июня заместителем председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной назначен Михаил Мамута. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ).

— Одновременно в структуре Банка России будет реорганизована работа СЗППиОДФУ. На ее базе создаются два новых подразделения: служба по защите прав потребителей (СЗПП) и департамент поведенческого надзора (ДПН), — говорится в сообщении.

Исполняющими обязанности руководителей подразделений будут назначены Екатерина Бутова и Сергей Колганов соответственно. Ранее они занимали позиции заместителей руководителя СЗППиОДФУ. Курировать их деятельность будет Михаил Мамута. СЗППиОДФУ упразднят в декабре 2026 года.

Галия Гарифуллина