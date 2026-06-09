Дмитрий Патрушев поручил держать на контроле вывоз мусора в курортный сезон

Он подчеркнул, что в России предстоит возвести большое количество объектов инфраструктуры

В рамках рабочей поездки в Татарстан зампред правительства России Дмитрий Патрушев провел заседание по инциденту №58 «Организация системы по обращению с ТКО». В числе его участников был раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

В частности, на заседании Патрушев поручил держать на контроле вывоз мусора в курортный сезон, чтобы не допустить сбоев и коллапсов. Он подчеркнул, что в России предстоит возвести большое количество объектов инфраструктуры. На сегодня уже реализовано несколько проектов по утилизации.

По словам Патрушева, необходимо существенно нарастить динамику работы. Для этого нужна инвентаризация каждого объекта с точки зрения оценки его проектной документации, качества работы подрядчиков, предоставленных мер поддержки и соблюдения графика.

— Всесторонний контроль должен быть обеспечен не только за большими стройками. Это касается и других направлений, по которым утверждены дорожные карты. В частности, за 2025 год субъекты приобрели больше 62 тыс. контейнеров, еще 63 тыс. должно быть закуплено в текущем году. Продолжается и обновление парка спецтехники. Большим подспорьем здесь стал механизм льготного лизинга. За год таким образом приобретено порядка 1,5 тыс. мусоровозов и другого оборудования, — сказал зампред правительства России.

Он поручил учредить в каждом регионе рабочую группу, которая займется выездом на места, фиксацией статуса строительства объектов и оперативным реагированием на возникающие проблемы.



Сегодня Патрушев посетил автомобильный завод КАМАЗ, где осмотрел производственные площадки и главный конвейер. Ему также представили линейку грузовиков нового поколения К5, которые используются в различных сферах — от магистральных перевозок до коммунальной техники и спецзадач.

Галия Гарифуллина