В Татарстане утвердили новую редакцию госпрограммы по реализации нацполитики
Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
В Татарстане утвердили новую редакцию госпрограммы по реализации нацполитики до 2036 года. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Татарстане проживают представители 175 национальностей, говорится в документе. Доля жителей, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, стабильно превышает 80%.
В числе целей программы:
- укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;
- сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия России, в частности укрепление объединяющей роли русского народа как государствообразующего;
- обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве. Здесь предусмотрено совершенствование механизмов содействия адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе;
- совершенствование госуправления и информационное сопровождение реализации государственной национальной политики, продвижение на международной арене ее объективных достижений.
Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в концепцию государственной национальной политики 18 мая. Три месяца назад новую редакцию концепции национальной политики в Татарстане обсудили в Доме дружбы народов. Какие разделы претерпели изменения и что будет заложено в стратегии на ближайшие 10 лет — в материале «Реального времени».
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