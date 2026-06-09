На заседании рабочей группы в Казани рассмотрели строительство и реконструкцию 13 объектов

Большинство проектов были одобрены, их обсудят на республиканской межведомственной комиссии

На заседании рабочей группы в Казани рассмотрели строительство и реконструкцию 13 объектов. Большинство проектов были одобрены, их обсудят на республиканской межведомственной комиссии, передает пресс-служба мэрии.

Концепции проектов представила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Например, был презентован клубный дом на улице Айвазовского, который своим видом должен напоминать корабль с полотен мариниста.

— Также единогласное одобрение получил проект подземного паркинга на площади завода Петцольда по улице Габдуллы Тукая. Его особенностью станет благоустроенная наземная часть: пространство превратят в пешеходную зону с озеленением, которая дополнит территорию озера Кабан и станет площадкой для городских мероприятий, — говорится в сообщении.

На улице Мазита Гафури хотят построить духовный центр с общежитием. У учебного корпуса Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ может появиться пристрой. Проект включает в себя капремонт существующего здания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Архитекторы предложили лаконичное решение с панорамным остеклением и подсветкой, пространство будет открыто для свободного посещения, там планируется организовывать выставки. Объект будет строиться в единой пешеходной увязке с парком «Урам», — добавили в пресс-службе.

Также рабочая группа обсудила проект строительства торгового здания на улице Сары Садыковой, общественного здания на улице Подлужной, бизнес-центр на улице Тихомирнова и реконструкцию объектов на улице Клары Цеткин.



Недавно в Казани завершили второй этап реконструкции здания ЦУМа. Там был построен пятиэтажный блок площадью более 21 тыс. кв. м. После завершения всех работ здание будет работать как торгово-деловой центр.

Галия Гарифуллина