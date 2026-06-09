Долина подала иск к обманувшим ее мошенникам о возмещении 176,1 млн рублей

Он поступил в Лефортовский районный суд столицы

Фото: скриншот из видео с сайта Первого канала

Певица Лариса Долина подала иск к четырем обманувшим ее мошенникам. Она добивается возмещения имущественного вреда в размере 176,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Иск поступил в Лефортовский районный суд столицы. В документе говорится, что приговором Балашихинского городского суда Московской области от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на удовлетворение исковых требований.

Напомним, четверо обвиняемых получили от четырех до семи лет лишения свободы.

Долина стала жертвой телефонных мошенников в 2024 году. Злоумышленники убедили певицу перевести свои сбережения на «безопасные» счета и даже продать собственную квартиру. Позднее сделка была признана недействительной по решению Хамовнического суда Москвы. Впоследствии Верховный суд все же оставил право на квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

Практику на рынке вторичной недвижимости, когда продавцы через суды восстанавливают права на жилье, не возвращая денег, стали называть «эффектом Долиной».

Галия Гарифуллина