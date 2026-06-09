В Казань прилетел Сергей Лавров
Глава МИД примет участие в заседании ОДКБ
В Казань с рабочей поездкой прилетел министр иностранных дел России Сергей Лавров. В аэропорту его встретил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
В Казани Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Встреча состоится завтра. Министры обсудят состояние международной и региональной безопасности, а также перспективы развития сотрудничества в рамках организации. Лавров представит инициативы, связанные с текущим российским председательством в ОДКБ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».