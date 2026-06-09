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В Казань прилетел Сергей Лавров

19:15, 09.06.2026

Глава МИД примет участие в заседании ОДКБ

В Казань прилетел Сергей Лавров
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Казань с рабочей поездкой прилетел министр иностранных дел России Сергей Лавров. В аэропорту его встретил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В Казани Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Встреча состоится завтра. Министры обсудят состояние международной и региональной безопасности, а также перспективы развития сотрудничества в рамках организации. Лавров представит инициативы, связанные с текущим российским председательством в ОДКБ.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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