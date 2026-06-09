Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранную электронную почту

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнят новой статьей

Фото: Динар Фатыхов

Госдума во втором и третьем чтениях поддержала законопроект, который вводит административные штрафы до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. Речь идет об авторизации через иностранные сервисы, в том числе электронную почту, передает ТАСС.

По действующему законодательству, авторизация пользователей должна осуществляться с помощью российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы либо через информационную систему, которая принадлежит российскому гражданину или юридическому лицу. Если это требование будет нарушено, гражданам грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тыс., а юридическим лицам — от 500 до 700 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в КоАП появится новая статья. Штрафы такого же размера будут назначаться, если владелец сайта собирает данные о предпочтениях пользователей, находящихся в России, с нарушением их прав и интересов. Санкции последуют и в тех случаях, когда технологии применяются без соответствующего уведомления посетителей сайта, а также если на ресурсе не опубликован документ с правилами использования рекомендательных алгоритмов и не указан адрес электронной почты для отправки юридически значимых сообщений.

За повторные нарушения грозят штрафы от 20 до 40 тыс. рублей для граждан, от 60 до 100 тыс. рублей — для должностных лиц, от 1 до 1,4 млн — для юрлиц. Аналогичные меры могут последовать за игнорирование требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий.

Напомним, из доработанной версии законопроекта «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с мошенничеством в цифровой среде, убрали требование об обязательном подтверждении операций через мессенджер «Макс».

Галия Гарифуллина