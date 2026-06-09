Минцифры и Роскомнадзор попросили разблокировать Roblox

Онлайн-платформа реализует комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры получило от игровой онлайн-платформы Roblox гарантии соблюдения российского законодательства, сообщается в канале ведомства. В связи с этим совместно с Роскомнадзором оно обратилось в правоохранительные органы с просьбой разблокировать сервис.

Согласование с компанией необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей успешно завершилось в июне. Roblox реализует комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны. На практике это приводило к распространению на платформе пропаганды суицидального поведения, потребления наркотиков, а также материалов, направленных на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, — рассказали в Минцифры.



В июне на платформе заработает механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select). Компания также подтвердила свои обязательства бороться с появлением на платформе и дальнейшим распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей.

Напомним, в январе Роскомнадзор принял решение о блокировке американского интернет-сервиса Roblox. Причиной стали неоднократные факты распространения на платформе запрещенного контента.



Галия Гарифуллина