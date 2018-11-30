«Теперь готовлю торты только для своих»: самозанятые жалуются на проверки налоговиков

В УФНС по Татарстану уверяют, что визиты инспекторов к «мамочкам с тортиками» не связаны с новым законом

После подписания Путиным закона о самозанятых в СМИ появились сообщения о «зверствах» со стороны налоговой. Якобы инспекторы выискивают кондитеров и маникюристок в соцсетях, записываются под видом клиента, а потом разоблачают. Причем жалобы пошли из регионов, которые не участвуют в пилотном проекте. «Реальное время» выяснило, что проверки со стороны налоговиков действительно есть, но к новому закону они не имеют отношения.

Самозанятых закошмарили налоговики

«Девочки, отчитываюсь. В налоговую съездила, написала пояснение по поводу изготовления тортов на дому. Суть пояснения: за деньги ничего не делаю, работа не систематическая. Спросила у налоговиков: что за причина вызова? Оказывается, сейчас проходят проверки соцсетей и поисковиков с целью выявления незаконно работающих на дому (не факт, что только тортов)», — пишут в группах по интересам домашние кондитеры и косметологи.

По их словам, после подписания Путиным закона о введении налогообложения для самозанятых с 2019 года налоговые инспекторы начали приходить к ним под видом покупателей. После оплаты услуг предъявляют служебное удостоверение, предупреждают о статье за незаконное предпринимательство и требуют официально зарегистрироваться либо штрафуют.

«Одна из наших коллег уже платила штраф за кондитерскую деятельность на дому! До сих пор не знаем, то ли на контрольную закупку попалась, то ли заказчик недоволен остался и настучал. Штраф 10 тысяч», — пишет Екатерина из Твери.

«Найдется хоть один заказчик, который будет засланец с налоговой… И не отвертитесь. Теперь готовлю торты только для своих и проверенных людей! Группу удалила, так как налоговики шерстят», — делится Инна из Кондопоги.

Налоговая: проверки были всегда и с новым законом они не связаны

Интересно, что большинство жалоб домашних мастериц поступают из регионов, которые не попали в число пилотных в законе о самозанятых. Как рассказали «Реальному времени» несколько самозанятых из Татарстана, к ним налоговики не являлись. В УФНС по Татарстану не отрицают того, что проверки могут быть, но говорят, что к новому закону они отношения не имеют.

— Такие проверки были всегда. Допустим, вы обычный гражданин, получили какую-то услугу и видите, что деньги идут в карман, а человек работает на постоянной основе. Вы идете в налоговый орган и сообщаете об этом. Налоговая может выйти в рамках проверки обращения, и если оно подтвердится, то будут санкции. Это незаконное предпринимательство, и все штрафы прописаны в кодексе, — прокомментировали в УФНС по Татарстану.

Сколько подобных проверок проведено за год, в налоговой службе уточнить затруднились, сказав, что они не ведут такой статистики. Что касается работы по закону о самозанятых, то, по словам собеседника «Реального времени», пока ведомство ведет информационную работу: «Рассказываем, что лучше легализоваться».

«Будем закладывать этот процент в стоимость»

Легализоваться или нет, с этим вопросом определились не все самозанятые в Татарстане.

— Я сейчас жду 1 января, когда можно будет скачать приложение «Мой налог», пока хочу просто посмотреть, как оно работает, — говорит Лиана, мастер по приготовлению зефира.

По словам девушки, зефир — это хобби, на которое есть спрос, но новый налоговый режим ей интересен как юристу.

— Пока у меня только абстрактная картинка в голове, полного понимания нет, как это будет работать. Если так, как нам рассказывали на встречах, то я бы хотела попробовать зарегистрироваться.

Домашних мастеров пока смущает, что из доходов не вычитаются расходы, а затраты на продукты, электроэнергию составляют значительную долю в стоимости готовой продукции. «Будем закладывать этот процент в стоимость», — решили самозанятые.

Некоторые ждут появления новой системы налогообложения с нетерпением — она откроет новые возможности. Но таких, судя по обсуждениям в группах по интересам, меньшинство.

«Неужели отдать 4% налога, пусть не во благо государства, а для собственного спокойствия, это неподъемная сумма? До этого все орали: да мы, да как только можно будет, да сразу все зарегистрируемся, да будем работать легально. Ну так что? Теперь можно! И опять какие-то отмазки. Я для себя решила, что буду регистрироваться. Недавно сорвался большой заказ, так как надо было работать с юрлицом, оплата безналом должна была быть. Но я не смогла выставить счет, так как я — никто. Была бы зарегистрирована, заплатила бы 6% и получила бы круглую сумму на карман. Все довольны были бы. Тут, конечно, выбор каждого, если кого-то устраивает шугаться от каждого нового незнакомого заказчика, отдавать торты, спрятавшись за угол, бояться брать деньги на карту, то без вопросов. Меня просто такая ситуация уже начала напрягать», — пишет Елена Немерич из Москвы.

Госдума: нет цели пополнить бюджет за счет самозанятых

Закон о самозанятых вступает в силу с 1 января 2019 года, пока в качестве эксперимента и распространяется на четыре региона — Москву, Московскую. Калужскую области и Татарстан. Предполагается, что доходы от реализации товаров и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам — 6%. Получить статус самозанятого смогут предприниматели, чей доход доход не превышает 2,4 млн рублей в год (около 200 тыс. рублей в месяц) и которые не имеют наемных работников. Главным преимуществом налоговики называют снижение бюрократических барьеров, чтобы зарегистрироваться: не нужно будет идти налоговую инспекцию, достаточно скачать приложение «Мой налог», составить там электронное заявление, привязать банковскую карту, на которую будет приходить плата за услуги, и с этой же карты списывать налог.

На заседании Совета по предпринимательству президент Татарстана Рустам Минниханов попросил не создавать самозанятым административных барьеров и не оказывать давления.

— Призываю все задействованные органы власти избегать бюрократии и сложных процедур. Только в этом случае новый налоговый режим заработает и будет восприниматься гражданами. Каждый предприниматель для нас важен, мы поддержим всех, кто хочет работать, — призвал Минниханов.

По словам депутата Госдумы Айрата Фаррахова, закон не становится «обязаловкой», самозанятый сам решает, легализоваться ему или нет, а в основе не стоит вопрос пополнения бюджета.

— В основе решения этого вопроса пополнения бюджета нет. Это небольшие ассигнования, которые будут поступать в бюджеты субъекта. Вопросы в другом — на сегодняшний день это проблема экономики, деловой активности в стране и проблема этих людей. Они не могут взять кредит, не могут оформить ипотеку, не могут формировать свои пенсионные права, — сказал Фаррахов, отвечая на вопрос «Реального времени» о том, насколько может пополниться государственная казна после введения закона о самозанятых.

По словам собеседника издания, закон о самозанятых — это скорее переход на новый, более мягкий налоговый режим.