«Если мы хотим, чтобы появился предприниматель, то государство должно оказывать содействие»

Бизнес жаловался на недоступность кредитов, а Рустам Минниханов попросил не «кошмарить» самозанятых и сетовал на скотомогильники

В Казани сегодня состоялся юбилейный Х Совет по предпринимательству. Начали с подведения итогов, отметив в качестве достижения спорный закон о самозанятых, который вышел из одного из таких советов. Минниханов доложил о миллиарде рублей, который пошел на поддержку предпринимательства в этом году, но, как тут же выяснилось, не дошел, бизнес пожаловался на недоступность кредитных ресурсов. Подробности в материале «Реального времени».

«Призываю не создавать самозанятым административных барьеров»

Начали заседание с поздравлений (сегодня Совет по предпринимательству собирается в 10-й раз) и подведения итогов. В качестве достижений Рустам Минниханов отметил инициативы, вылившиеся потом в федеральные законы, в частности, закон о самозанятых, который обсуждался на восьмом по счету заседании, где Муслима Латыпова пожаловалась на мамочек с тортиками, и послабление для сельских бизнесменов, которые получили отсрочку на введение онлайн-касс.

— Призываю все задействованные органы власти избегать бюрократии и сложных процедур, не создавать самозанятым административных барьеров, не оказывать давления. Только в этом случае новый налоговый режим заработает и будет восприниматься гражданами. Каждый предприниматель для нас важен, мы поддержим всех, кто хочет работать, — напутствовал Минниханов чиновников, сидящих в зале.

По словам президента, в Татарстане особое внимание уделяется поддержке МСБ — в 2018 году на эти цели был выделен 1 млрд рублей, но, как тут же выяснилось, самое главное недовольство бизнеса — недоступностью финансовых ресурсов.

— Банки говорят, что кредиты выдаются, государство говорит о новых способах поддержки, а предприниматели недовольны, — подвел к теме Султан Сафин, гендиректор «Тубетей» и модератор сегодняшней встречи.

«Везде мнение, что Татарстан — передовой регион, но на деле у нас проблемы»

Тут приглашенные предприниматели по очереди рассказали о скитаниях по банкам.

— Мне нужен был кредит на 20 млн рублей, я предоставил залог оценочной стоимостью 30 млн рублей, банк рассматривал

2 месяца, потом попросил еще залог, потом привести 2—3 поручителей, в итоге я отказался. Ради интереса в октябре подал еще заявку на 10 млн рублей и до сих пор нахожусь на проверке, — пожаловался Айдар Вафин, собственник торговой марки Arfen.

— Нам отказывали банки, и пришлось на развитие бизнеса взять потребительский кредит под высокий процент. Теперь нам нужны инвестиции для выхода на российский рынок, и банки отказывают из-за того, что на мне потребительский кредит, а рефинансирование потребительского кредита через кредит для бизнеса не открывают, — сказала Марина Фризен, владелица бизнеса по оптовой продаже материалов для наращивания ресниц.

— У нас годовой оборот — несколько сот миллионов рублей, но и у нас постоянные проблемы. Отказывают из-за того, что наше оборудование узкоспециализированное, и случись с нами что — банки не смогут реализовать это имущество, — поддержал тему Виталий Подъячев, директор часовой фабрики «Восток».

По словам Андрея Савельева, гендиректора ООО «Ваш надежный риелтор», банкам неинтересен малый и средний бизнес, им выгоднее дать один кредит на 300 млн крупному бизнесу, чем десяти предпринимателям по 30 млн.

— И предприниматель вынужден уходить в потребительские кредиты, в ипотеку под собственные квартиры. Везде мнение, что Татарстан — передовой регион, хоть ты лопни, хоть ты тресни — Татарстан на первом месте, так говорят, но на деле у нас проблемы, — подытожил Савельев.

«Если мы хотим, чтобы появился предприниматель, то государство должно оказывать содействие»

Ответное слово дали представителям банков, которые выделенное время использовали как рекламную паузу. Из их объяснений выходило, что они только рады дать кредиты, но предприниматели отказываются. С таким же посылом выступил Фарид Абдулганиев, рассказав с каким радушием Минэкономики Татарстана дает деньги всем желающим по разнообразным госпрограммам.

— Вроде мы имеем обратную связь — что есть поддержка и кредиты, но 8000 человек говорят о том, что не дают кредиты, что долго, что просят справки… Вопрос не решатся, и многие бизнесы погорают, потому что деньги так и не получили, — предложил Султан Сафин Рустаму Минниханову как третейскому судье разрулить ситуацию. «Надо местами поменять людей: сегодня он пришел за деньгами, завтра его нужно посадить туда, где выдают деньги», — улыбнулся Минниханов.

— Банкир сегодня очень ограничен. Сегодня Центробанк очень жестко его контролирует. Но, с другой стороны, если у государства не будет интереса поддерживать [предпринимателей], не будет каких-то инструментов, все эти наши разговоры, что появится новый предприниматель… Он откуда появится? Нам же из Америки не пришлют его! Наоборот, у нас очень много талантливых за границу уезжает, — сказал Минниханов и призвал поддерживать предпринимателей, но и предпринимателям — понимать банкиров: «Некоторые проекты кажутся безнадежными, но реализуются. А некоторые красивые — провалились…»

— У нас так в первый раз получилось, — шепнул рядом сидящий Сафин.

— Ну почему? Мы часть твоих эчпочмаков кушали, поэтому ты рядом сидишь, — снова посмеялся Минниханов.

— Но в любом случае надо упростить эту систему, сделать прозрачной, и часть рисков государство должно брать на себя, предприниматель же всегда рискует. Если мы хотим, чтобы появился предприниматель, то государство должно оказывать содействие. Давайте вместе с нашими банками подготовьте инициативы, которые нужно вынести на федеральный уровень. Когда власть будет заинтересована, бюрократии будет меньше, — подытожил Минниханов.

«Татарстан мучается, потому что мы все эти скотомогильники взяли на учет»



Еще одна животрепещущая тема касалась санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников. Размер запретной зоны составляет 1000 метров, они занимают 3% территории Татарстана, огромные территории остаются неосвоенными. Зоны можно сократить, но процедура занимает более 3 лет и стоит порядка 2,3 млн рублей.

— 2,3 млн рублей — кому мы эти деньги отдаем? — возмутился Минниханов.

— Большое количество лабораторных исследований, забор скважин, экспертное заключение, — объясняла главный эксперт совета Венера Камалова.

— Это заработок для ваших лабораторий. Надо посмотреть, неужели они такие дорогие, — перебил Минниханов.

Выяснилось, что сроки затягиваются еще и потому, что документы уходят на рассмотрение в Москву, так как это относится к полномочиям федеральных органов.



— Это для бюрократии сделано или для коррупции? — усмехнулся Минниханов. — Давайте обратимся в правительство, чтобы эти полномочия были переданы в территориальные подразделения. Ведь Татарстан мучается, потому что мы все эти скотомогильники взяли на учет. В других местах эти скотомогильники на учет не взяли и спокойно живут. Да, да, я честно говорю: мы себе сами создали проблемы. Второе — у нас Минэкологии здесь? Надо там, где эти скотомогильники мешают бизнесу, через экологический фонд поддержку оказать, сократить охранную зону, поэтому ваши предложения подготовьте, — обратился президент к представителям Минэкологии. Министра Шадрикова на заседании совета не оказалось, встал его заместитель Рустем Камалов.

— У нас предложения были в ваш адрес… — начал Камалов.

— Я понял, вы денег просите… — начал отмахиваться от него Минниханов.

— Нет, о другом речь была, о том, что есть в республике программа химической и биологической безопасности… — снова попытался продолжить Камалов, но Минниханов его резко оборвал.

— Я знаю. Вот слушай то, что я сказал: сейчас надо с районами посмотреть, где скотомогильники мешают вести бизнес, и через экологическую программу это решать и в то же время поддавливать наших коллег, которые… Не секрет, что эти ФГУПы, ГУПы зарабатывают деньги. Платные услуги — это болезнь государственного характера и в республике, и у наших федеральных коллег. Надо внимательно посмотреть по стоимости этих процедур. Ну что это — 2,3 млн на несколько проб?! Надо какую-то часть этих затрат взять на себя, — поручил Минниханов.

«Трехгодичный процесс — это нонсенс»

Предприниматели, которые работают с продуктами питания, пожаловались на систему «Меркурий», в которой они обязаны регистрировать все товары с 1 июля 2018 года. Мол, в ней часто бывают сбои, бизнес рискует не вовремя погасить сертификат и получить за это штраф. С одной стороны, товары с коротким сроком годности поступают на полки со вчерашней датой производства, так как оформление документов занимает один день, жаловались предприниматели и просили разрешить оформлять сертификаты задним числом, с другой — просили яйца, например, перевести из категории продуктов с высоким риском в категорию со средним риском и увеличить срок гашения сертификата. Разрешить проблемы предпринимателей пригласили замруководителя Россельхознадзора Николая Власова, который объяснил, что тема и яйца выеденного не стоит. С яйцами все проблемы давно решили, «Меркурий» — идеален, а те, кто жалуются, — просто не умеют с ним работать.

Возражений обстоятельное выступление Власова не вызвало, поэтому быстро перешли к теме совершенствования механизма регистрации медицинских изделий. Процедура занимает порядка 3 лет, за это время инновационные разработки теряют актуальность.

— Это нас беспокоит, но все полномочия принадлежат федеральной службе. Трехгодичный процесс — это нонсенс. Но, к сожалению, медизделия — очень опасный вид изделий, они должны пройти разные исследования, и процедура растягивается, — согласилась Любовь Шайхутдинова, замруководителя территориального Росздравнадзора.

Кроме того, в 2014 году было подписано соглашение о новых правилах обращения медицинского оборудования на территории стран ЕврАзЭС, и производителей обязали в срок до 31 декабря 2021 года заново регистрировать все изделия, чтобы оставаться на рынке.

— Новые изделия должны сертифицироваться по новым правилам. Вопрос в том, зачем сертификацию заново делать? Давайте подготовим обращение ЕврАзЭС, — предложил Минниханов.



«Чем отличается врач, который работает в коммерческой клинике и государственном учреждении? Ничем»

Следующий вопрос тоже был посвящен медицине. Руководители частных клиник пожаловались, что независимо от спектра оказываемых услуг или количества сотрудников они должны проходить сертификацию по специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья», обучение занимает 3—4 месяца, а стоит оно 40—90 тысяч рублей. Просили отменить это требование и приравнять пенсионные права врачей в коммерческих клиниках к правам врачей государственных, в частности — закрепить досрочный выход на пенсию.

— Частные клиники не называются клиниками, они называются ООО, поэтому лишены права на досрочный выход. Чем отличается врач, который работает в коммерческой клинике и государственном учреждении? Ничем. Порой даже со стороны населения предъявляются боле высокие требования к врачу, который работает в частной клинике, тем более что у нас многие частные клиники оказывают услуги по ОМС. Ответственность одна, а права выхода на пенсию разные, — сказал Айрат Бикмухаметов, главврач филиала ООО «Клиника ЛМС». Он уточнил, что выравнивание в правах приведет к развитию коммерческой медицины не только в городах, но и на селе, и попросил Минниханова поддержать предложение.



— Давайте мы сформулируем наши вопросы по пенсионному обеспечению и по требованиям. Понято, что есть критерии, но они не должны утяжелять. Наоборот, надо снижать нагрузку с государственных медицинских учреждений, разницы никакой нет, если эти услуги пациенты будут получать в частной клинике. Мы вкладываем огромные государственные средства и потом на операционную деятельность тратим деньги. У нас есть же примеры, когда частные клиники выполняют государственные задания. Я готов взять эти материалы и выйти с обращением в соответствующие федеральные структуры, — сказал Минниханов.

«Каждый день мы видим, сколько контрафактной продукции появляется в школах, садиках»

Модератор встречи попросил президента подвести итоги, и Минниханов первым упомянул вопрос, который не вызвал бурной дискуссии в зале, — тему сертификации продуктов.

— Качество продуктов — вопрос номер один, это здоровье людей. Это кушают дети, каждый день мы видим, сколько контрафактной продукции появляется в школах, садиках, не говоря о прилавках магазинов, — заострил внимание на вопросе Минниханов.

Что касается скотомогильников и сертификации медицинских изделий, пообещал обратиться в правительство и лично к Татьяне Голиковой, которая курирует социальную политику. По работе с банками — сформулировать, какие вопросы можно решить на местах, а какие — вынести на федеральный уровень.

— Модератор, кроме того, что ты эчпочмак, ты хороший модератор, — повернулся Минниханов к Султану Сафину, а зал зааплодировал.

— Он начал бизнес как увлечение, а сегодня сколько у вас? — поинтересовался он у Сафина.

— 10 точек по России, в 10 раз увеличились за три года, — удовлетворенно ответил тот.

— Раньше, когда в школе учились, все сравнивали только по России: в этом году произвели 300 тракторов, а в следующем — тысячу. Надо точку отсчета поменять тебе — сравнить себя с «Макдоналдсом» или с другой сетевой группой, и тогда ты совершенно другие задачи будешь ставить, — дал в заключение Минниханов совет Сафину, а другие предприниматели мотали на ус.