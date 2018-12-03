После «наезда» на следователей в деле о смертельном ДТП сменился обвинитель

Гособвинение после озвученных в суде казусов взялось навести порядок в уменьшающихся и плодящихся доказательствах

Фото: Мария Горожанинова

Казанский суд назначил новую экспертизу по делу Регины Биккиной, которую обвиняют в смертельном переезде лежавшего на дороге мужчины в октябре 2017 года. Участники процесса надеются — эксперты точно установят, сколько машин проехало в ту ночь по телу покойного. После словесной «экзекуции» следователей новый гособвинитель ходатайствовал об их повторном допросе и исследовании ранее не истребованных судом вещественных доказательств — деталей с машины подсудимой. Подробности — в материале «Реального времени».

Новый прокурор настаивает на повторных допросах

В Московском райсуде Казани продолжают разбираться, виновата ли 29-летняя Регина Биккина в смертельном наезде на мужчину, лежавшего на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат обвиняемой Владимир Голицын на 100% уверен — его подзащитная в смерти человека не виновна, ночью 26 октября 2017 года она проехала по уже мертвому телу, а ответственность за оборвавшуюся жизнь лежит на другом водителе.

Можно сказать, что девушке повезло — ее дело рассматривает судья Сергей Якунин, который детально разбирается во всех нюансах произошедшего. Как писало «Реальное время», в свое время именно он занимался рассмотрением уголовного дела о гибели теплохода «Булгария». Теперь к процессу подключился и старший помощник прокурора Казани Ильдар Нуруллин, ранее представлявший обвинение по тому же кораблекрушению. Почему он взялся за это дело, гособвинитель пояснил «Реальному времени» позже.

Нуруллин выступил в суде с ходатайством об исследовании вещественных доказательств в виде двух деталей, изъятых с Hyundai Solaris Биккиной, которые не были до этого истребованы судом и хранятся в комнате вещественных доказательств в ГСУ МВД по РТ. Прокурор попросил снова вызвать для исследования вещдоков уже допрошенных в суде свидетелей, а также еще раз допросить понятых и эксперта.

Защитник Биккиной Владимир Голицын попросил сначала огласить показания эксперта, «где он четко показывает, что наезд был один и после этого потерпевший скончался через одну-две минуты»



На вопросы ответит новая экспертиза

Сергей Якунин против ходатайства не возражал и тут же его удовлетворил. Вместе с тем он поднял для обсуждения участниками процесса вопрос о необходимости проведения дополнительной или повторной судебно-медицинской экспертизы по представленным в деле материалам.

— Все-таки, насколько я понимаю, основной узел противоречий у нас заключается в том, есть ли на теле какие-то следы наезда, помимо следов наезда Биккиной. Или, скажем по-другому, следы неоднократных наездов, либо следы удара какой-то машины и последующего наезда. Собственно говоря, только ответив на этот вопрос, мы сможем сказать — наехала она на уважаемого потерпевшего либо она наехала на мертвое тело, — обратился к участникам процесса судья.

Против этого предложения защита и потерпевшие — брат и двоюродная сестра погибшего — не возражали. Вместе с тем защитник Биккиной Владимир Голицын попросил сначала огласить показания эксперта, «где он четко показывает, что наезд был один и после этого потерпевший скончался через одну-две минуты».

— Исходя из того, что здесь имеется большое пятно крови, которое могло образоваться после наезда на человека в течение 3—5 минут, если суд сочтет [нужным провести] более подробную, комплексную экспертизу, мы в общем-то не возражаем, — отметил адвокат.

Его также интересовала позиция эксперта о положении тела жертвы до и после наезда — мужчину, по данным защиты, нашли лицом вниз в 7 метрах от кровавого пятна.

Старший помощник прокурора Казани Ильдар Нуруллин заявил, что у него сомнений по заключению предыдущих экспертов нет и что надо подумать, следует ли дополнительно привлекать экспертов. На это Сергей Якунин как раз пояснил, что нужно выяснить, как было перемещено тело, и заметил, что в существующей экспертизе нет ответа на несколько вопросов следователя.

По мнению гособвинителя, ясность по делу мог бы внести трасолог — специалист по исследованию следов, в данном случае следов ДТП. В камере вещдоков, кстати, до сих пор хранится одежда погибшего. Эта идея судье Якунину понравилась. Выслушав прокурора, он предложил остановиться на повторной комплексной экспертизе с участием трасолога, заметив, что дело все-таки неоднозначное, а речь идет о судьбе человека, поэтому не стоит торопиться. Вопросы он попросил сформулировать и направить в суд в ближайшее время. После этого будет принято решение о характере и месте проведения экспертизы.

Позиция защиты кардинально отличалась — адвокат уверен, что подсудимая переехала тело, когда оно уже лежало лицом вниз, а пятно крови образовалась в пределах трех-пяти минут — как раз в этот промежуток времени по дороге проезжал джип



Далее с подачи защитника Регины Биккиной суд вернулся к исследованию показаний эксперта. Так выяснилось — выводы о том, что признаков двойного переезда не имеется, написаны от руки, а на вопрос следователя прямого ответа не прозвучало. Зато эксперт заявила — смерть могла наступить не позднее 120 секунд после наезда.



Судью больше всего интересовало — был ли человек мертв во время волочения машиной? Позиция прокурора была однозначна — раз потерпевший погиб в считанные секунды, то волокли уже мертвое тело, а сделать это, судя по камерам видеонаблюдения и заключению эксперта, могла только Биккина. Позиция защиты кардинально отличалась — адвокат уверен, что подсудимая переехала тело, когда оно уже лежало лицом вниз, а пятно крови образовалась в пределах трех-пяти минут — как раз в этот промежуток времени по дороге проезжал джип. Ну а улику с места, которая могла бы подтвердить наезд другой машины, следователь не стал приобщать в качестве вещдока, посчитав, что она не относится к делу, полагает Голицын.



Гособвинение надеется устранить путаницу



Сложность и запутанность обстоятельств дела привела к смене обвинителя — представителя прокуратуры района сменил его коллега из прокуратуры Казани, которая и утверждала обвинительное заключение Биккиной.

Напомним, что на первом допросе свидетелей в суде выяснилось, что с вещдоками в виде пластмассовых деталей машины происходили настоящие чудеса — на месте ДТП их было четыре, в Следком отправились только три, а потом «размножились» до шести. Причин происходящего толком озвучить на допросе никто не смог. Лишь в части уменьшения с четырех до трех в суде прозвучал довод, что одна из деталей находилась на значительном удалении, поэтому следователь решил, что она не имеет отношения к ДТП.



По словам нового гособвинителя, Ильдара Нуруллина, вопросы с изъятием с места происшествия деталей автомобилей и тем, как они осматривались, «нужно привести в порядок». Новый гособвинитель считает, что путаные показания следователей в суде могут быть связаны с тем, что за год обстоятельства ДТП забылись.

— Те шесть деталей, которые были изъяты, приобщены к делу и находятся в пакете. Две детали, изъятые с машины, также в пакете — его никто не вскрывал. Для объективности необходимо вскрыть, посмотреть и по этим обстоятельствам уже допросить следователей — эти ли детали они изымали и были ли еще детали, которые относятся к этому месту происшествия, — объяснил гособвинитель.

Все эти «допущения», по мнению прокурора, можно устранить в суде путем допроса свидетелей и исследования доказательств. Вместе с тем позиция гособвинения по делу Биккиной осталась неизменной — прокуратура полагает, что именно она совершила наезд на лежащего мужчину, а двойного переезда по телу погибшего зафиксировано не было.

Позиция гособвинения по делу Биккиной осталась неизменной — прокуратура полагает, что именно она совершила наезд на лежащего мужчину



Сторона потерпевшего с прокуратурой согласна

Согласен с гособвинением и брат погибшего Нурбит Фасахов. Он говорит, что ему в какой-то степени жалко подсудимую, но сомнений в том, что именно она совершила наезд, у него нет.

— Экспертиза доказала, что одна машина проехала — одна-единственная. Она согласна, что проехала. Какой здесь вывод? А то, что адвокат говорит, что там машины катались. Катаются машины, я тоже, бывает, по ночам езжу. И что? Ну и попал в камеру, и что? Давайте будем обвинять машины, которые там проезжали, а ее сделаем чистой. Здесь никаких комментариев не нужно — это однозначно, — уверен мужчина.

Фасахов считает — преступление не должно сойти с рук: «Я в законах не силен, не знаю, какой срок, но наказать».

Комментируя состояние сильного алкогольного опьянения погибшего, и его брат, и двоюродная сестра не исключают, что упасть на дорогу он мог вовсе не из-за этого. С их слов, в крови брата врачи обнаружили химический элемент, содержащийся в лекарствах для эпилептиков. Погибший им не был, зато неоднократно жаловался на проблемы с сердцем. По словам его родных, тот же химический элемент содержится в «Корвалоле», поэтому на дороге Фасахов мог оказаться не только из-за опьянения — не исключено, что просто стало плохо.

Злоупотребление алкоголем близкие погибшего объясняют в том числе проблемами на работе — руководство его компании часто отправляло сотрудников в административные отпуска, а устроиться в другое место было сложно. Детей и жены у мужчины не было.