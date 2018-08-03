«Сотрудник ГИБДД говорит, что наезд на пешехода и переезд мертвого тела это одно и то же»

ДТП на Гудованцева: защитник 29-летней обвиняемой в смертельном наезде на лежачего человека считает, что к этому моменту он уже умер, и вместе с судьей не понимает загадочных манипуляций с вещдоками с места преступления

Фото: Мария Горожанинова

Регину Биккину обвиняют в том, что она проехала на машине по лежащему на дороге человеку, в результате чего он умер. Но сторона защиты уверена — девушка наехала на уже мертвого мужчину, которого сбили до этого. Накануне в Московском суде адвокат обвиняемой Владимир Голицын пытался добиться ответа у следствия, как так вышло, что вещдоки с места ДТП то уменьшаются с четырех до трех, то неожиданно плодятся до шести, причем растут не в пользу подсудимой. В деле разбиралась корреспондент «Реального времени».

ДТП с лежачим не полицейским

Допрос свидетелей по делу о сбитом на смерть мужчине, в наезде на которого обвиняют 29-летнюю Регину Биккину, накануне в Московском суде заставил серьезно понервничать следователей и сотрудника ГАИ, которые занимались этим ДТП. По версии следствия, 26 октября 2017 года в 00.30 девушка на «Хендай Солярис» на скорости 68 км/ч, при допустимых 60 км/ч, проехала по лежащему на дороге мужчине на ул. Гудованцева. В результате полученных травм он скончался, а подсудимая, увидев труп, испугалась и уехала. О происшествии в службы сообщил молодой человек, который увидел и стоящую рядом с местом ДТП машину Биккиной, и само тело. Дальше на месте быстро нашли данные по автомобилю обвиняемой и ее телефон. После звонка девушка сама приехала к следствию.

Обвиняемая в двух преступлениях — в том, что оставила человека в опасности и в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности его смерть — продолжает заявлять, что лужу крови в свете фар она перепутала с черным пакетом, после чего в ночи проехала по объекту, оказавшемуся телом человека.

В суде ее интересы представляет адвокат Владимир Голицын. В частности, именно он годами боролся за оправдательный приговор в отношении Айрата Халилова, обвиняемого в убийстве и краже. После 7 лет и трех обвинительных приговоров, за которыми следовали их обжалование и отмена, мужчину признали невиновным. В деле Биккиной адвокат уверен, что мужчину задавила машина до приезда его подзащитной. А девушка, если и виновна, то только в том, что, не разглядев в ночи, совершила на него повторный наезд.

Адвокат уверен, что мужчину задавила машина до приезда его подзащитной



Стоит сразу разъяснить, как так вышло, что пострадавший неожиданно оказался ночью лежащим на проезжей части. Как рассказал «Реальному времени» Голицын, у мужчины зафиксировали содержание алкоголя в крови более 5 промилле. То есть он находился в очень сильной стадии опьянения. По словам адвоката, по камерам видеонаблюдения с соседних домов видно, как пострадавший куда-то направляется, но потом заходит в зону без камер и в последствии оказывается на дороге.

Одни загадки

В суде сегодня свои показания давали трое свидетелей — все из полиции. Слушали их помимо журналистов родные погибшего. Первым к трибуне вышел старший следователь главного следственного управления МВД по РТ Камиль Зарипов, который выехал на место после сообщения о ДТП. Он рассказал, что рядом с телом валялись «пластиковые элементы» — части машины, отвалившиеся во время столкновения.

— Они были изъяты и упакованы. Понятые поставили подписи на упаковках, — буднично отвечал следователь. На тот момент он еще не представлял, что его ждет дальше.

Адвокат Биккиной Владимир Голицын, ссылаясь на материалы дела, начал уточнять — как так вышло, что на месте Зарипов зафиксировал и указал в документах четыре пластмассовых детали, но в Следком отправились только три из них. К вопросам Голицына здесь присоединился судья Сергей Якунин, известный широкой общественности по делу «Булгарии». Но даже расспрашивая вдвоем, они не могли получить внятного ответа на вопрос, сколько деталей было изначально и сколько потом, чтобы подвести свидетеля к основному вопросу — как так вышло, что из дела пропала одна деталь с места преступления?

— Вы положили больше или меньше? Или ровно столько, сколько нашли? — предпринял последнюю попытку судья.

— Я не могу ответить на ваш вопрос, — отреагировал Зарипов.

Камиль Зарипов рассказал, что рядом с телом валялись «пластиковые элементы» — части машины, отвалившиеся во время столкновения



— Тогда почему вы работаете следователем, если не можете ответить на этот вопрос? — начал закипать Сергей Якунин. — Тогда нужно ставить вопрос о вашем несоответствии занимаемой должности, если вы берете какие-то детали, которые потом становятся вещественными доказательствами, и выбрасываете.

После словесной экзекуции удалось выяснить, что четвертую деталь он не положил потому, что «она находилась на значительном удалении».

Но и это оказалось не все. Чуть позже следователю Ильнуру Ахметзянову, который изначально вел это дело, пришлось объяснять еще более удивительные вещи. Если в итоге опечатано было три детали, а четвертая осталась валяться на дороге, то впоследствии в материалах дела их расплодилось до шести штук. И все по экспертизе принадлежали машине Биккиной. В суде выяснилось, что у Ахметзянова даже не возникло вопроса, как это возможно — на это просто никто не обратил внимания.

Естественно, разгадать эту загадку следователь не смог. Как и не нашелся что ответить на вопрос о том, почему следствие даже не удосужилось провести экспертизу кровавых следов протектора, оставшихся после наезда.

— У вас была машина Биккиной с колесами, которые не менялись. Вы почему не назначили экспертизу для того, чтобы определить, этот протектор оставил или это след другой машины? Элементарная вещь! — удивился судья.

Сбивчивые показания

Еще один допрошенный свидетель — сотрудник ГИБДД Александр Клименко, стоя перед суровым судьей, сам признался, что начал нервничать. Причиной тому послужили неточности в его показаниях. Если в суде он заявил, что девушка на допросе сообщила ему, что проехала по человеку, но не сбивала его, то в документе значились его слова иного смысла, мол, автомобилистка рассказала, что совершила наезд на пешехода.

— Один, значит, решает, что ему брать с места происшествия, другой говорит, что она наезд совершила, а сейчас говорит, что не совершила. Объясняйте, пожалуйста. Вы читали свой допрос?? — все не переставал удивляться Сергей Якунин.

— Читал, ваша честь. Просто это одно и то же получается, — нервничая, пытался объясниться свидетель.

— Как вы можете! Сотрудник ГИБДД говорит, что это одно и то же — наезд на пешехода и переезд мертвого тела, — продолжал судья. — Вы знаете, у меня список тех, о ком надо сообщить министру, просто расширяется на глазах.

Ахметзянова, который вел следствие, в итоге от дела отстранили

Виновны другие?

Разнервничавшихся свидетелей после множества вопросов Владимира Голицына и судьи Сергея Якунина отпустили, а в деле объявили перерыв. Кстати, Ахметзянова, который вел следствие, в итоге от дела отстранили. По мнению адвоката Биккиной, это произошло после многочисленных жалоб защиты. В частности, омбудсмену по правам человека в России, откуда пришел ответ, в котором содержалась просьба отстранить от следствия Ахметзянова и назначить другого сотрудника.

После заседания Голицын поделился версией событий, альтернативной следствию. Он предполагает, что сбить человека мог хэтчбек, который в промежуток между тем, как пострадавший ушел от камер видеонаблюдения и звонком людей в экстренные службы, проехал по дорогое первым. Кстати, адвокат сам нашел во дворах рядом с местом ДТП эту машину и выяснил, что у машины повреждены как передний, так и задний бамперы. Голицын добился того, чтобы следствие допросило хозяина автомобиля. Тогда выяснилось, что владеет им женщина, которая не знает, где повредила машину, но утверждает, что ездит на ней сама. Тем не менее, адвокат полагает, что за рулем в тот день находился ее сын.

— Мы проверили по судам и выяснили, что ее сын, который управлял автомашиной, в 2015 году был лишен прав на 2 года за пьянку. Не исключено, что и в тот день он мог быть пьяным, — предполагает собеседник издания.

Следом за ним, по версии защиты, на скорости проехал джип, который мог протащить труп человека немного вперед, ведь у мужчины задралась на торсе верхняя одежда, отлетела в сторону кепка, а расплывшийся след крови остался в более чем 6 метрах позади. Третья машина простояла на месте полминуты. Адвокат полагает, что ее пассажиры вышли посмотреть, что случилось, после чего сразу же уехали. Биккина же оказалась следующей и, не увидев тела, проехала сначала по пятнам крови, а потом колесами зацепила его с одной стороны, о чем свидетельствуют следы от машины. За рулем пятой машины, по предположению Владимира Голицына, был мужчина, который и сообщил о ДТП. При этом в своих показаниях он говорит, что разглядел труп и машину Биккиной на дороге из окна своего дома по соседству, но адвокат, ориентируясь на полученные записи, полагает: водитель осветил фарами место происшествия, развернулся и заехал домой с другой стороны, после чего позвонил в экстренные службы.

После заседания Голицын поделился версией событий, альтернативной следствию

Сама Биккина говорит, что проходивший мимо места ДТП парень сообщил ей, мол, вы проехали по уже сбитому телу. Впрочем, оставлять контактные данные прохожий не стал, пояснив, что проблемы ему не нужны. Запечатлели этого парня и камеры видеонаблюдения, на которых видно, как останавливается машина обвиняемой, она выходит из нее и недолго разговаривает с молодым человеком, рассказал адвокат девушки.

Жалобы без ответа

Требуя тщательного расследования, сторона защиты писала обращения в прокуратуры города и республики и другие структуры. В последнем ответе силовиков, по словам адвоката, написано, что уголовное дело передано на рассмотрение в Авиастроительный районный суд. И это при том, что в действительности его рассматривает Московский.

После возбуждения уголовного дела Регину Биккину посадили под домашний арест. При этом девушка рассказывает, что будучи круглой сиротой, она живет одна с кошкой и собакой. Из-за меры пресечения обвиняемая не смогла продолжать работать и сидела дома без денег, а еду ей лично покупал и привозил Голицын, ведь больше никому доступа в квартиру не было.

После 4 месяцев домашнего ареста и болезни Биккинину в феврале этого года отпустили под подписку о невыезде.