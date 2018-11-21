Когда в воротах «Ак Барса» нет дыр — оживает и атака

«Сухарь» Владислава Подъяпольского разбудил Азеведо и компанию

Сложность «уральского выезда» растет поступательно. Вчера казанцы проводили первый и самый простой матч гостевой серии против «Трактора» и уверенно победили 3:0. Претензии Подъяпольского на статус «первого номера» «Ак Барса», пробуждение Азеведо и затянувшееся молчание звена Ткачева — об этом и многом другом в материале «Реального времени».

Таких проблем с атакой у «барсов» не было давно

Вроде бы «Ак Барс», с точки зрения голой статистики, провел домашнюю трехматчевую серию достойно, набрав 4 очка из 6 возможных. Однако оглушительный провал (0:5) в матче с ЦСКА перечеркнул все хорошее, что в ней было. Впрочем, и в двух победах (над рижским «Динамо» и братиславским «Слованом») с минимальным счетом 2:1 приятного было мало. Таких соперников на своем льду действующий обладатель Кубка Гагарина обязан обыгрывать куда увереннее.

«Ак Барс» традиционно долго запрягает в «регулярке», чтобы быстро ехать в плей-офф. Это, если хотите, уже фирменный рецепт добычи самых крутых хоккейных трофеев от Зинэтулы Билялетдинова. Однако текущий сезон вызывает гораздо больше вопросов по сравнению, например, с двумя предыдущими.

«Барсы» со времен расцвета тройки Морозов — Зиновьев (Капанен) — Зарипов никогда много не забрасывали, делая ставку на баланс между обороной и атакой. Но в этом сезоне казанцы, даже по «билловским» меркам, имеют большие проблемы с результативностью. Даже легионерское ударное звено сильно отстает от прошлогоднего графика, когда все трое — Азеведо, Секач и Ландер — находились в топ-10 бомбардиров КХЛ. На данный момент о десятке лучших остается лишь мечтать — один Секач на вчерашний день был представлен в первой… тридцатке (25-й).

Зарипов постарел на год и просто не успевает за скоростями КХЛ



Пробуждение Джастина Азеведо и проблемы второго звена

А лидер казанской атаки образца прошлого сезона Джастин Азеведо вот уже три игры не набирает очков по системе «гол+пас». При этом в четырех последних матчах именно с «Трактором» канадец регулярно набирает баллы за результативность — 6 (2+4). Было интересно, какая из двух противоречивых статистических тенденций прервется в Челябинске. Забегая вперед, скажем, что Азеведо продолжил результативную серию против «Трактора».

А что касается результативности легионерского звена в текущем сезоне, то тут важно понимать, что какие бы лидеры ни тянули команду, делать это в одиночку психологически очень тяжело. В нынешнем «Ак Барсе» нет второго ударного звена — от слова «совсем». Данис Зарипов постарел на год и просто не успевает за скоростями КХЛ. Владимир Ткачев, получив контракт на уровне топ-игрока, стагнирует уже третий сезон кряду. Глядя на партнеров, несколько потухло и открытие чемпионского плей-офф — Станислав Галиев. Именно в таком сочетании второе звено вышло на лед и накануне.

Напомним, что Зарипов два последних матчах домашней серии не играл, получив уже какие по счету выходные от Билялетдинова. Так что накануне мы вправе были надеяться на относительную свежесть звезды татарстанского хоккея. Тем более что в противостоянии с «Трактором» больше всех очков за все время набрал именно Данис — 24 (16+8). Однако особой свежести от ветерана мы не увидели. Зато увидели парочку запоротых моментов, которые создали ему партнеры.

После Челябинска парням Билялетдинова предстоят визиты в Магнитогорск и в Екатеринбург, к лидеру конференции



Не зря пытали Билла по вратарскому вопросу

Кроме него, в состав вчера вернулись еще и Андрей Марков с Владиславом Карой. И, конечно же, наибольшую порцию оптимизма вселил в нас факт появления Владислава Подъяпольского в основе во втором матче подряд. Все-таки не зря «Реальное время» буквально пытало Зинэтулу Билялетдинова на эту тему. Даже Эмиля Гарипова давно напрашивающаяся потеря статуса основного голкипера должна взбодрить. «Номер 77» частенько прибавляет в желании доказывать свою незаменимость, именно загремев в резерв. Наконец, вчера на льду не оказалось Александра Бурмистрова, который все никак не переквалифицируется из «разрушителей» (в этой роли его видел Билялетдинов в чемпионском плей-офф) в созидатели — кем и был этот хоккеист на заре карьеры и к чему наставник «Ак Барса» пытается вернуть Бурми в текущем сезоне. И, наконец, нельзя пройти мимо круглой цифры: вчера защитник «Ак Барса» Роман Абросимов сыграл свой сотый матч в КХЛ. Наверное, можно уже поздравить Билялетдинова с тем, что он воспитал очередной талант. К 24 годам Роман дорос до основного состава «Ак Барса».

Тем временем «уральский выезд» казанцев ожидается очень непростым, и вчерашняя встреча с «Трактором» здесь выглядела не более чем разминкой. Судите сами, после Челябинска парням Билялетдинова предстоит визит в Магнитогорск на матч против «Металлурга» (третья команда Востока) и вслед за этим в Екатеринбург, к «Авто» — лидеру конференции.

Да и «Трактор» мальчиком для битья в этом ряду все-таки не выглядел. Да, челябинцы провалили старт сезона с Германом Титовым на посту тренера, потерпев 9 поражений в 15 матчах. Но после смены наставника на Алексея Тертышного «Трактор» преобразился, команда заметно подтянулась к зоне плей-офф. А значит, в каждой игре челябинцы бьются за очки, чтобы зацепиться за кубковую восьмерку.

В стартовом периоде молодой казанский голкипер многое сделал, чтобы «Ак Барс» не пропустил первым, а позже не позволил «Трактору» счет сравнять



Если бы не Подъяпольский...

Вот и вчера «Трактор» сумел в стартовом периоде навязать свой хоккей «барсам». Довольно быстро хозяева заработали большинство, но защита «Ак Барса», окрыленная уверенными действиями Подъяпольского, выстояла. Вообще, в стартовом периоде молодой казанский голкипер многое сделал, чтобы «барсы» не пропустили первыми, а позже не позволил «Трактору» счет сравнять. У хозяев, скажем, было два чистых выхода один в ноль на ворота казанцев. Но обо всем по порядку.

Отстояв свои ворота, «барсы» воспользовались, пожалуй, первой же ошибкой «Трактора», когда Алексей Потапов обокрал в средней зоне соперника, выкатился на ворота Сухачева и изящно переиграл вратаря — 0:1. Хозяева сразу дрогнули, получив два удаления подряд, причем 9 секунд казанцы играли в полном составе против челябинской тройки. Но забросить вторую шайбу не удалось. Более того, казанцы чуть не пропустили в меньшинстве, чем неприятно запомнились по игре против ЦСКА. Однако вчера в воротах «Ак Барса» был Владислав Подъяпольский, который свою команду выручил, остановив выпад Полыгалова.

На старте второго периода Подъяпольский выручил вновь, отразив в одной атаке четыре броска подряд, из которых три — с пятака на добивании. И, как и в первом периоде, полевые игроки, убедившись, что на последнем рубеже все в порядке, перехватили инициативу и к середине 20-минутки забросили вторую шайбу. Это Джастин Азеведо блестящей передачей Антону Ландеру на пустые уже ворота прервал «сухую» трехматчевую серию без очков — 0:2. Кстати, Азеведо — лучший ассистент за всю историю противостояния «Ак Барса» с «Трактором». Теперь на его счету 11 голевых передач в матчах против челябинцев.

Джастина Азеведо буквально прорвало



Как Азеведо исправил нерасторопность Зарипова

После этого эпизода Азеведо буквально прорвало, он исправил нерасторопность Зарипова, который сначала не реализовал выход «один в ноль», а затем выключился из эпизода и не успел на добивание. Неутомимый канадец был тут как тут и добавил шайбу в ворота после волшебной скидки Секача — 0:3. Однако без ложки дегтя не обошлось. Еще до третьей шайбы в ворота «Трактора» случился казус с далеко идущими последствиями. Азеведо и Ландер совершенно нелепым образом столкнулись в средней зоне, и скандинав на третий период не вышел.

А заключительная треть матча, начавшись при счете 3:0, особой интриги в себе уже не таила. Хотя у «Трактора» был шанс вернуться в игру, когда казанцы были два раза подряд наказаны арбитрами — но не вышло. Опять же ключевая роль в этом принадлежит Владиславу Подъяпольскому. Что ж, вторая подряд уверенная игра голкипера «барсов» вселила уверенность и в атаку, которая разразилась наконец заброшенными шайбами. Но, опять же, лютует лишь легионерское звено, тогда как тройка Ткачева хранит голевое молчание. На «Трактор» этого хватило. Как сложится с куда более грозной «Магниткой» — узнаем уже завтра.

Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru