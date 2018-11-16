Какая боль — 5:0. «Ак Барс» создал в атаке не меньше ЦСКА, но Гарипов пропустил все

Армейцы хоть и не равноценно, но красиво отомстили за поражение в финале Кубка Гагарина

ЦСКА приехал в Казань мстить «Ак Барсу». Конечно, рядовой матч регулярного сезона не чета финалу Кубка Гагарина. Но у армейцев в плей-офф никогда против «барсов» не получалось. Зато все получилось (5:0) накануне. «Ак Барс» проиграл матч уже к третьему периоду. Не без помощи Эмиля Гарипова, который выглядит откровенно слабее своего сменщика, но остается «первым номером» у Билялетдинова. Об этом, а также «кошачьем» комплексе ЦСКА в плей-офф и «угасающем» Зарипове и его контракте — в материале «Реального времени».

У ЦСКА уже выработался комплекс Казани

Столичный ЦСКА приехал в Казань в ранге лидера Западной конференции с твердым намерением немного отыграться за поражение в финале Кубка Гагарина-2018, в котором подопечные Никитина уступили, что называется, без шансов (1:4). И это несмотря на то, что букмекеры и большинство СМИ отдавали предпочтение ЦСКА. Самый близкий прогноз накануне той серии дала спортивная редакция «Реального времени», отведя армейцам на матч больше сопротивления в общей доминации «Ак Барса».

Букмекеры и на этот раз отдавали предпочтение москвичам. Но шансов у ЦСКА и правда было больше, чем в плей-офф. Статистика неумолима: «Ак Барс» исторически легко расправляется с армейцами Москвы в кубковых матчах. Три победы в сериях из трех возможных (2007, 2008, 2018), в которых «барсы» позволили сопернику выиграть лишь дважды в отдельно взятых матчах серий, общее преимущество в которых Казани не подвергалось сомнению (3:1, 3:0, 4:1). Это можно уже считать «комплексом «Ак Барса» для ЦСКА.

При этом «Ак Барс» позволял порой армейцам одерживать верх в матчах «регулярки», но и здесь имеется статистическая засада, которая подвергала сомнениям перспективы армейцев во вчерашней игре. Дело в том, что ЦСКА не может победить в Казани уже больше двух лет. В четырех последних матчах в столице Татарстана неизменно побеждала команда Билялетдинова. У этого противостояния отдельная история, поэтому и текущая 7-матчевая победная серия ЦСКА по ходу нынешней «регулярки» ничего москвичам не гарантировала. Тем более, в Казани этот матч проходным не считают. Билялетдинов перед игрой четко сказал — это проверка.

Билялетдинов перед игрой четко сказал — это проверка



«Первый номер»? Не будем ничего менять» и зря сильнейший вратарь «на банке»

— И у «Ак Барса», и у ЦСКА есть изменения. Думаю, что соперник сделал определенные выводы после финала Кубка Гагарина — игра у них немного изменилась, мы это видим. Мы все подходим к этому матчу достаточно серьезно, с пониманием. Обе команды постараются показать хороший хоккей, порадовать и себя, и зрителей.

— По основному вратарю на сегодняшнюю игру вы уже определились?

— Сегодня будет играть Эмиль Гарипов, не будем ничего менять. Надеюсь, что это для него будет хорошая проверка, нам необходимо проверить и себя, — приводит слова Билялетдинов пресс-служба клуба.

К слову о вратарях. Эмиль Гарипов в рейтинге лучших вратарей занимает всего лишь 13-е место, отражая 92,6 процентов бросков по своим воротам и пропуская больше двух шайб в среднем за матч. Интересно, что его сменщик — Владислав Подъяпольский является третьим вратарем лиги. Его коэффициент надежности 1,53 пропущенных шайб за игру, отражая 94,7 процента бросков по своим воротам. Исходя из этой статистики и даже общего впечатления игры голкиперов «Ак Барса», непонятно, почему Эмиль Гарипов до сих пор первый номер «барсов». «Номер 77» традиционно хорош в ТОП-матчах и сегодняшний матч должен был дать наглядную иллюстрацию причин, почему он сильнее Владислава Подъпольского.

Задача для Эмиля была упрощена тренерским штабом гостей, поскольку в противоположных воротах не стоял Ларс Юханссон — абсолютно лучший голкипер лиги в первой части сезона. Швед возглавляет вратарские рейтинги КХЛ по коэффициенту надежности (0.47) и проценту отраженных бросков (96,9%). В этом сезоне Юханссон сыграл 10 матчей и половину из них провел на ноль — по числу «сухих» встреч он также на первом месте в лиге. Вчера в «рамке» у москвичей оказался Илья Сорокин, который вчистую проиграл Гарипову финал Кубка Гагарина в прошлом году. Забегая вперед, Эмиль вчера не выручал свою команду. И это мягко говоря.

Эмиль Гарипов вчера не выручал свою команду. И это мягко говоря



Зарипов все? Данис не играет на третий контракт в команде

А вот другое, казалось спорное, решение Зинэтулы Билялетдинова по составу на самом деле легко объяснимо. Речь о отсутствии Даниса Зарипова даже в заявке на матч. 37-летний форвард очень сдал в этом сезоне. Прежде всего, в скоростных данных и выносливости. А «функционалка» — ключевой фактор, который тотчас отразился на результативности. На счету Даниса в этом сезоне всего 9 (3+6) очков по системе «гол+пас». И это лишь 10-й результат в команде.

И это при том, что, по информации «Реального времени», Зарипов входит в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов. А проблема не только в результативности, но и в том, что связка Ткачев — Галиев играет лучше без «Зари», что наглядно показал матч со «Слованом», где третьим в звене был Попов. К тому же, Зарипову может найтись место лишь в 1-2 звене, поскольку 3-4-е больше «заточены» под оборону, в которой Данис и в самом расцвете сил не блистал. И словно в подтверждение вышеизложенного, Зинэтула Билялетдинов не нашел места Данису Зарипову на вчерашний, безусловно, ключевой матч месяца. Контракт ветерана завершается уже в конце сезона. Очевидно уже сейчас, что вопрос продления сотрудничества повис в воздухе.

В звене Ткачева-Галиева место центрального форварда занял Александр Бурмистров. Тоже фигура, между прочим, не до конца понятная. В отличии от Зарипова, Бурми может достойно играть в обороне, не зря он в прошлом плей-офф играл в звене «разрушителей» имени Потапова с Лукояновым. Но Бурмистров квалифицированный исполнитель в атаке с опытом игры в НХЛ и Билялетдинов пытается ему найти место в атакующем звене. Пока безуспешно, как показал отчетный матч.

Из других решений наставника «Ак Барса» по ростеру выделим Попова, который переместился в третье звено и капитана команды Александра Свитова, который только восстановившись после травмы, проводил накануне второй матч подряд.

— Это было запланировано. Мы хотим посмотреть других игроков — у нас в составе есть Роман Манухов, и Роман Абросимов ещё не играл. Все будут в составе, какая-то очерёдность должна быть. То же самое и в нападении, — так прокомментировал свои решения после игры Билялетдинов.



ЦСКА активно начал первый период, постепенно наращивая преимущество



ЦСКА забросил все, что создал

ЦСКА активно начал первый период, постепенно наращивая преимущество. Ближе к середине 20-минутки это вылилось в заброшенную шайбу в ворота Эмиля Гарипова. Вей Линден продрался по флангу и прострелил на «пятак», откуда Григоренко в касание отправил шайбу под перекладину — 0:1. Несмотря на забитые почти до отказа трибуны, у «Ак Барса» не получилось оперативно перехватить инициативу: армейцы продолжили наседать.

На старте второго периода чуть не забросило шайбу звено Свитова. Чуть позже судьи охладили атакующий пыл «Ак Барса» довольно спорным удалением Альберта Яруллина, который, казалось, провел чистый силовой прием. В меньшинстве казанцы были близки к заброшенной шайбе, когда Потапов нашел Лукоянова на пятачке пасом из-за ворот. Артему чуток не хватило точности. Но за три секунды до конца штрафного времени Альберта Яруллина Слепышев преобразовал фланговую диагональ Окулова в бросок сходу, на который Эмиль Гарипов перемещаться в свободный угол попросту не стал — 0:2.

Реализация моментов у «Ак Барса» хромала, Гарипов пропустил почти все, что было

После этого у казанцев тоже появился шанс сыграть в большинстве, когда Сергей Андронов выбросил шайбу за пределы площадки. Моменты у «барсов» были, один промах Галиева уже по пустым воротам чего стоит. Более того, Свитов активными действиями на чужом пятаке, вынудил арбитров назначить буллит в ворота Сорокина за задержку шайбы в площади ворот. Но Бурмистров бесхитростно бросил в щитки вратарю, исполняя штрафной бросок. Казанцы к середине второго периода наиграли на пару заброшенных шайб, но реализация у «барсов» в этот вечер хромала. Бурмистров же после игры охотно брал вину на себя.

— При сете 0:2 нереализованный буллит мог поменять всю игру. Я могу сказать, что это на мне. Мне команда доверила буллит, и я должен его реализовывать. Раньше были моменты, и я всегда реализовывал буллиты, но что-то не получилось. Будем работать, сезон длинный.

— Какие итоги можно подвести после этой игры и может быть можно вынести какие-то положительные моменты?

— Не думаю, что были какие-то положительные моменты сегодня. Мы отыграли плохо, все это понимают, все сыграли не на своем уровне, а ЦСКА сыграло очень хорошую игру, показали силовой хоккей. Сейчас, пока по горячим следам, не стоит рубить и говорить, что, почему и как. Завтра сядем и разберемся, — заверил журналистов Бурмистров.

Казанцы к середине второго периода наиграли на пару заброшенных шайб, но реализация у «барсов» в этот вечер хромала



Казалось, казанцы вот-вот забросят, но одна ошибка Секача в средней зоне закончилась выходом два в одного на ворота «Ак Барса». Григоренко шайбой делиться не стал, увидев, что Гарипов упал на колени задолго до броска или передачи, просто объехал голкипера и издевательски завез шайбу в ворота. Опять же, почему не играет Подъяпольский? После матча корреспонденты «Реального времени» буквально выпытывали ответ на этот вопрос у Зинэтулы Билялетдинова.

— При 0:5 не всегда вратарь виноват, это понятно. Но не было желания выпустить Подъяпольского, у которого третья статистика в лиги? Почему он сидит?

— Подъяпольский не сидит. Он готовится к следующему матчу. Мы не можем всегда менять вратарей. Владислав — только начинающий вратарь. Разве я ошибаюсь? Мы даем ему играть те матчи, где он может себя проявить.

— А почему Гарипов в целом играет больше матчей, чем Подъяпольский?

— Подъяпольский — только начинающий вратарь, хотя способный. Мы даем ему возможность играть в тех матчах, которые он может сейчас провести, и готовим его дальше. Гарипов у нас первый вратарь. Был. Какое-то преимущество у него было. Теперь будем смотреть, — пообещал Билялетдинов.

Остается только ждать. Тем временем, такое развитие событий стало для хозяев психологическим ударом. Даже большинство казанцам не помогло после удаления Никиты Нестерова в составе ЦСКА. Более того, «барсы» упустили Ивана Телегина на свидание с Гариповым. А форварду хватило для гола просто поднять шайбу выше щитка вратаря — 0:4. После игры форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов был верен себе и рубил правду-матку и даже шутил.

— Это игра очень напомнила первый матч сезона, когда дома проиграли СКА 1:6. Как и тогда, сегодня сыграли безвольно, безалаберно. Честно признаться, даже игрой это было тяжело назвать. Непонятно кто чем занимался. Команды не было. Установку тренера мы полностью не выполнили.



— Были хоть какие-то предпосылки к такой безалаберной игре сегодня?

— У половины команды живот скрутило. Да нет уж, шучу. Вообще, никаких предпосылок для такой игры. Готовились как обычно и не мне сидеть здесь и рассуждать, что произошло. У нас есть тренеры, которые посмотрят и скажут, что произошло. Разберут ошибки, — сказал форвард.

А третий период по такой игре превратился в пустую формальность. А за минуту до конца матча Гарипов успел пропустить в ближний угол со средней дистанции. «Ак Барс» провалил матч месяца, а ЦСКА хоть и не равноценно, но отомстил красиво. «Неприятное поражение. Стыдно перед полными трибунами», — резюмировал провал форвард «Ак Барса» Станислав Галиев.

Артур Халилуллов, фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)