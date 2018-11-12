«Короткий метр» для российских пловцов: перед ЧМ в Китае в Казани определили сильнейших

Сегодня в Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 м). Эти соревнования — отборочные для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет 11-16 декабря 2018 года в Ханчжоу (Китай). В чемпионате приняли участие 849 спортсменов из 60 регионов Российской Федерации, за 6 дней они разыграли 46 комплектов наград.