Власти РТ озвучили 18 имен для аэропортов Татарстана

Общественная палата Татарстана опубликовала расширенный список имен соотечественников для Международных аэропортов «Казань» и «Бегишево». Всего в списке числятся 18 имен, по девять для каждого аэропорта.



«Все люди в списке великие, уважаемые, и, конечно, сделать выбор среди них было очень сложно. Именно из них будет выбираться вначале тройка претендентов, а уже потом то имя, которое будет присвоено аэропорту», — приводит пресс-служба Общественной палаты РТ слова председателя Анатолия Фомина.



Так, среди имен для присвоения аэропорту Казани числятся Михаил Девятаев, Гавриил Державин, Муса Джалиль, Сергей Королев, Николай Лобачевский, Лев Толстой, Габдулла Тукай, Андрей Туполев, Федор Шаляпин.



Для Нижнекамска выбрали следующие имена — Владимир Бехтерев, Кул Гали, Николай Лемаев, Шигабутдин Марджани, Дмитрий Менделеев, Салих Сайдашев, Хади Такташ, Марина Цветаева и Иван Шишкин.

Напомним, первый этап голосования жителей Татарстана завершился вчера в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Активнее всех, по статистике, голосовали пользователи из Казани (около 50%), Набережных Челнов и Нижнекамска, а также Альметьевска и Елабуги.