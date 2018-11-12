В Татарстане стартовало окончательное голосование за новые имена для аэропортов

Экспертный совет конкурса «Великие имена России» сформировал окончательный список имен для аэропортов Казани и Нижнекамска. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Среди кандидатов на наименование международного аэропорта «Казань» фигурируют Габдулла Тукай, Муса Джалиль и Андрей Туполев. Некоторые СМИ отметили, что в итоговом списке пропало имя Михаила Девятаева, но появилась кандидатура Мусы Джалиля. Однако он стал одним из лидеров еще первого этапа голосования.

В шорт-лист голосования за имя для Бегишево вошли четыре имени —Николай Лемаев, Иван Шишкин, Дмитрий Менделеев, Салих Сайдашев, следует из сообщения на официальном сайте конкурса.

Отмечается, что заключительное голосование пройдет с 12 по 30 ноября по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Проголосовать россияне смогут на официальном сайте конкурса, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» и методом анкетирования.