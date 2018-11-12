Мединский о предложении назвать аэропорт Омска именем Летова: «И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив»

Министр культуры России Владимир Мединский во время поездки в Омск рассказал о своем отношении к предложению назвать городской аэропорт именем Егора Летова.

«При жизни называть — дурная примета», — заявил Мединский, после уточнив, что знает о смерти Летова.



Позднее СМИ сообщили о том, что Мединский сказал, что Летов жив.



Министр культуры РФ отреагировал на это и сказал, что его слова были вырваны из контекста. «И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью», — приводит его слова портал «Новый Омск».

Имя Летова было одним из популярных вариантов, за который голосовали жители Омска, однако в финал он не прошел.



Егор Летов — основатель и лидер музыкальной группы «Гражданская оборона». Считается основоположником русского панк-рока. Музыкант скончался в 2008 году.



Напомним, что сегодня в Татарстане стартовало окончательное голосование за новые имена для аэропортов Казани и Нижнекамска. Победителей конкурса объявят 5 декабря.