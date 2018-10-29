Начался новый этап голосования за название для казанского аэропорта
Мэрия Казани сообщила о начале нового этапа голосования по присвоению аэропорту имени выдающегося деятеля. В ходе него должны определиться три финальных кандидата.
На сайте мэрии Казани отмечается, что в список лидеров голосования входят авиаконструктор Андрей Туполев, татарские поэты Габдулла Тукай и Муса Джалиль, русский поэт Гавриил Державин, русский писатель Лев Толстой, Герой Советского Союза Михаил Девятаев, русский математик Николай Лобачевский, советский конструктор Сергей Королев, оперный и камерный певец Федор Шаляпин.
Финальное голосование пройдет официальном сайте конкурса.
Ранее сообщалось, что второй этап конкурса по выбору имен для аэропортов продлили до 30 октября
Общество Татарстан
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