Из Казани в Белогорье: что посмотреть в Белгороде и чему завидовать татарстанцам?

Кредит на стройку под 1%, участок за 25 тысяч рублей, частные инвестиции в зоопарк и динозавров

Фото: Дарья Турцева

Казань и Белгород связал прямой авиарейс. Полеты осуществляются в рамках поручения Владимира Путина о развитии региональных перевозок. Первым пассажиром на новом направлении стал и корреспондент «Реального времени». Белгород по численности населения и по площади в два раза меньше Казани. Город скорее провинциальный, он не носит гордое звание третьей или спортивной столицы, но многому жители Казани могут позавидовать. Например, как решается проблема дефицита жилья или частные инвесторы помогают с развитием социальных проектов.

От Казани за полтора часа

Авиарейсы в Белгород запущены в рамках выполнения поручений Владимира Путина о развитии региональных перевозок. Для «ЮВТ Аэро» это уже 65-й маршрут в рамках программы, из них 25-й с вылетом из Казани. Ранее из Казани были запущены рейсы в Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск, Пермь, Усинск, Новосибирск, Махачкалу, Санкт-Петербург, Омск, Тюмень.

Почему именно Белгород? В 2013 году из Казани уже летали самолеты в Белгород, загрузка борта составляла 60%, что неплохо, считают представители перевозчика, учитывая, что население Белгорода составляет менее 500 тысяч человек.

Кроме того, Белгород — экономический центр юго-запада России, рядом такие города, как Курск и Воронеж, плюс в 60 км находится 1,5 миллионный Харьков, в авиакомпании надеются на пассажиропоток и из этих точек. Белгород имеет славную историю — на территории области в июле 1943 года произошло крупнейшее танковое сражение, переломившее ход Второй мировой войны.

Для «ЮВТ Аэро» это уже 65-й маршрут в рамках программы, из них 25-й с вылетом из Казани. Фото Максима Платонова

— Первый рейс заполнен на 30%, к новому году рассчитываем выйти на 70% заполняемости. Рейсы осуществляются два раза в неделю — в понедельник и пятницу, что удобно как для деловых пассажиров, так и для туристов, — говорит заместитель генерального директора АО «ЮВТ Аэро» по коммерческим вопросам Станислав Козленко. Правда, на первый рейс продали всего 15 мест.

По воздуху до Белгорода из Казани полтора часа, полеты проходят на 50-местных самолетах CRJ-200. В области также заинтересованы в пассажиропотоке из Казани.

— Сейчас идет тенденция к развитию региональных рейсов, чтобы связать регионы, минуя Москву. У нас были рейсы только в Москву и Санкт-Петербург, летом — в Симферополь и Сочи. Сейчас по привлекательному тарифу менее чем за 2 часа мы можем добраться до столицы Татарстана, минуя хабы. Конечно, проще сформировать пул пассажиров в Шереметьево, и гораздо затратнее это сделать напрямую, как мы с «ЮВТ Аэро» сделали это сейчас, — говорит Роман Морозов, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Международного аэропорта «Белгород».

«Одноэтажный Белгород»

Аэропорт «Белгород», несмотря на в разы меньшее число рейсов, как регулярных, так и чартерных, по сравнению с Казанью не уступает по комфорту и безопасности. В 2013 году здесь построили новый терминал, реконструировали взлетно-посадочную полосу. Да простят и Белгород, и Казань, но журналист «Реального времени» периодически будет сравнивать два города. Так вот, первое, что бросается в глаза на подлете к Белгороду, — насколько ярко он светится. Казань из окна иллюминатора, по сравнению с Белгородом, — просто черная дыра. Во многом это благодаря тому, что улицы многочисленных поселков, окружающих Белгород, освещены. В отличие от казанских поселков, жители которых годами не могут дождаться фонарных столбов, здесь почти везде есть освещение и другие коммуникации.

Частный сектор в Белгороде — вообще отдельная тема. В последние годы белгородцы называют свой город на манер «Одноэтажной Америки» Ильфа и Петрова — «одноэтажный Белгород», настолько стремительно он обрастает коттеджными поселками. Местные власти так тут решили проблему нехватки жилья. Территорию вокруг городов они в свое время не стали продавать коммерсантам, поэтому сейчас реализуют на льготных условиях жителям города. По сравнению с казанскими ценами — на очень, очень и очень льготных условиях. Например, участок в 15 соток можно купить всего за… 25 тысяч рублей. Да, это цена не за сотку, а за весь участок. Есть одно но: на этом участке надо построиться за пять лет, если не успели, можно попросить об отсрочке в два года. Если семи лет опять не хватило, то придется землю отдать государству. Недостроенный дом при этом можно разобрать, если получится.

В последние годы белгородцы называют свой город на манер «Одноэтажной Америки» Ильфа и Петрова — «одноэтажный Белгород», настолько стремительно он обрастает коттеджными поселками



Для решившихся строиться бюджетников и молодых семей есть льготные кредиты. Тут наподобие нашего Госжилфонда есть кооператив «Свой дом». Если вступишь в него и внесешь взнос, то через год получишь кредит, равный двукратной сумме своего взноса, под 1% годовых. Для остальных категорий выдают кредит на 15 лет — под 10% для горожан и под 5% для сельчан.

Судя по огромному количеству коттеджей, многие участвуют в программе, но есть и те, кто не рискует. Разговорчивый официант рассказал, что пять лет назад приехал в Белгород из Донецка на заработки, тут женился, но строиться не хочет, так как боится не уложиться в срок и потерять вложенные деньги.

Встретилась нам и бывшая жительница Казани Гузель, которая переехала в Белгород, выйдя замуж. Они решили купить готовый дом, потому что «ничего не понимают в стройке». Было интересно послушать ее мнение о Белгороде.

— Первое время на вопрос: «Ну как город Белгород?» — я смеялась: «Какой город?! Кукмара инде!» (Кукмор уж, — перевод с татарского. Кукмор — город на окраине Татарстана, — прим. ред.), но в последние два-три года — стремительный рост, Белгород на глазах преображается, — говорит Гузель.

Картинка получилась замечательная — вот амурский тигр прогуливается среди деревьев, можно сказать, в естественной среде обитания, никаких обшарпанных бетонных стен вокруг

Амурские тигры и жирафы: как в Белгороде строили новый зоопарк

Сейчас Гузель работает парикмахером в салоне красоты элитного курортного комплекса «Ривьера». Говорит, что она как мастер тут нарасхват, потому что профессионалы в Белгородской области в цене. Про отель упоминаем неслучайно. Регион взял курс на развитие туризма и хочет опровергнуть мнение о том, что в России нет сервиса. Судя по автомобильным номерам, убедиться в этом приезжают состоятельные люди из соседних Курской, Воронежской областей, Москвы и Украины, до которой тут рукой подать.

Собственник отеля, как и собственник аэропорта Белгорода, — крупнейший налогоплательщик региона — компания «Агро-Белогорье». Основной вид деятельности — свиноводство, зерновые, молоко, с начала введения контрсанкций — яблоневые сады, металлообработка, производство керамики. Но гостям Белогорья компания известна по другим объектам. Многие места для отдыха горожан и туристов, которые формируют привлекательный облик Белгорода, являются социальными проектами «Агро-Белогорья».

Один из них — зоопарк. Здесь опять сложно удержаться от сравнения с Казанским зоопарком. Ранее муниципальный зоопарк Белгорода располагался в центре города. Зрелище, как и в случае с Казанским зоопарком, было удручающим — несчастные звери за решетками. Но несколько лет назад зоопарк выкупило «Агро-Белогорье» и на собственные средства решило построить новый. Только не на старом месте, а в лесопарке недалеко от города. Прямо в лесу построили вольеры, но как построили? Каждому зверю выделили большой участок, огородили его забором, для комфорта внутри соорудили зимники. Картинка получилась замечательная — вот амурский тигр прогуливается среди деревьев, можно сказать, в естественной среде обитания, никаких обшарпанных бетонных стен вокруг.



Для тропических животных построили экзотариум. Там звери не в клетках, а за стеклом. Есть жираф, обезьянки, крокодил, змеи, лемуры, попугаи. Территория зоопарка — 25 гектаров, содержит 43 экспозиции с животными. Построили его за год, вложения инвестора составили 400 млн рублей. Как тут не вспомнить новый Казанский зоопарк «Река Замбези», который не могут построить уже четвертый год, а освоили более 1 млрд бюджетных денег.

Территория зоопарка — 25 гектаров, содержит 43 экспозиции с животными

Леса для динозавров и отдыха людей

На месте старого зоопарка в центре города построили… нет, не торговый центр и не элитный ЖК, а детский развивающий центр «Мастерславль». Это город профессий, в Казани есть похожие — «КидСпейс» и «Зарница». Но в Черноземье это единственное подобное заведение, поэтому сюда съезжаются семьи с близлежащих регионов.

Еще одна новая достопримечательность — «ДиноПарк». Он находится по соседству с зоопарком. Здесь 80 динозавров в натуральную величину, треть из них роботизирована. Опять-таки казанцы знакомы с динозаврами — летом 2017-го на «Казань Арене» тоже был парк динозавров. Единственное, но существенное отличие — в Казани динозавров поставили кучно на парковке стадиона, в жару от солнца, а в холод от ветра скрыться было негде, места мало, народу много — это омрачало удовольствие от посещения. В Белгороде парк динозавров — в лесу на территории 25 га. Фигуры помещены в «естественную» среду обитания — на естественном рельефе, среди настоящих деревьев, и даже есть экспозиция в настоящем болоте.

Недалеко от зоопарка и «ДиноПарка» есть «Пикник-парк». Это лесопарковая зона площадью 100 га, которую силами инвестора облагородили. Проложили дорожки, установили беседки, сделали освещение. Посещение бесплатное, заплатить при желании можно за аренду беседок и мангала — 1800 рублей в день. Как и в случае с казанскими зелеными зонами Казани, тут тоже были конфликты.

— Были конфликты, но людей надо приучать к культурному использованию, а не так, как раньше, — приехали, вырубили деревья, шашлык сделали. Отдыхать нужно правильно, — говорит директор парка.

Фигуры помещены в «естественную» среду обитания — на естественном рельефе, среди настоящих деревьев, и даже есть экспозиция в настоящем болоте

Парк расположился на берегу Белгородского водохранилища, на противоположной стороне которой тоже лес площадью 35 тыс. га. Его часть площадью 500 га в следующем году собираются обустроить и сделать природный парк «Муромский лес» с пешеходными и велодорожками, оздоровительными маршрутами, заселить прирученными животными. За ними можно будет наблюдать со специальных вышек. Идею позаимствовали в Карловых Варах, есть уникальная система воздушных пешеходных мостов, с которых люди смотрят за жизнью животных.

Аренда беседок, велопрокат и другие услуги в «Пикник-парке», входные билеты в зоопарке и «ДиноПарке» помогают окупать часть операционных расходов. «Инвестор всегда подчеркивает, что это невозвратные инвестиции, они не предполагают окупаемости. Основная задача — создать для жителей области условия для работы и отдыха, чтобы они не стремились уехать», — говорит представитель компании.

***

Местные жители говорят, что перед Белгородом действительно стоит проблема утечки молодежи. Люди до 25 лет стараются уехать отсюда, несмотря на то, что в городе пять вузов. Выглядит центр города довольно уныло по сравнению с Казанью. Дело не только в истории — город был практически полностью разрушен фашистами, почти всю его центральную часть составляют послевоенные постройки. Нет здесь пока модных тусовочных и прогулочных мест, которые в последние годы появились в Казани. Правда, тот же холдинг «Агро-Белогорье» начал строить крытый аквапарк. Его площадь составит 9 тыс. кв. метров, так что казанскому аквапарку «Ривьера» с его 2,5 тыс. кв. м придется подвинуться с пьедестала крупнейшего аквапарка России.

Конечно, Белгород славен не этими новыми объектами, а прежде всего своим прошлым — и радостным, и одновременно трагическим. О Белгороде как о городе третьего ратного поля России, на земле которого погибли десятки тысяч людей, городе воинской славы и городе первого салюта Победы мы расскажем в следующем материале.

1 / 23 Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Дарья Турцева