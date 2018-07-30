Прокурор просит 7 лет колонии для доцента КФУ — экс-главы филиала СК «Мегарусс-Д»

Фото: Реальное время

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу экс-директора филиала «Мегарусс-Д», ныне доцента кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования Казанского федерального университета Дарьи Алякиной.

Представитель гособвинения Андрей Наумов просил суд признать ее виновной в хищениях на сумму 168 млн рублей и наказать семью годами колонии общего режима. По версии следствия, с июня 2008-го по июнь 2014 года обвиняемая, будучи руководителем казанского филиала московской страховой компании, заключила фиктивные агентские договоры с четырьмя подконтрольными ей организациями, которые фактически не получали и не реализовывали страховые полисы.

Слово защите и обвиняемой будет представлено на следующем заседании, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

Напомним, рассмотрение уголовного дела стартовало в суде в октябре 2017 года. Тогда Дарья Алякина заявляла «Реальному времени»: «Никаких денег я не крала». На вопрос журналиста «Где же они?» адвокат обвиняемой Владимир Гусев предлагал поискать средства в кассе СК «Мегарусс-Д».

Ранее Вахитовский райсуд Казани отпустил бывшего директора казанского филиала страховой компании «Мегарусс-Д», а ныне доцента кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования КФУ Дарью Алякину под залог в 2 миллиона рублей. Первоначально прокуратура сообщала о выявленных в филиале СК хищениях на 400 млн рублей.