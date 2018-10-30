Худшая реклама КХЛ в Европе и новый главный легионер Казани

Обзор недели в КХЛ

Очередная неделя в КХЛ выдалась необычной и даже отчасти «первопроходческой». Впервые лига «показала товар лицом» в Европе, сыграв пару матчей в самом ее сердце — Австрии. Вот только задумка дала обратный эффект. Как Континентальная лига топила саму себя в Вене, в «Ак Барсе» появился новый главный легионер и что за новая сила возникла на Востоке — в обзоре недели КХЛ от «Реального времени».

Вена познакомилась с КХЛ вживую и содрогнулась

Пожалуй, главным событием прошедшей недели, а то и всей первой половины сезона КХЛ стала Европейская неделя с двумя вынесенными матчами регулярного первенства.

Боссы КХЛ подавали это как «репутационный проект», некую презентацию лиги на европейском рынке под пафосным названием «KHL World Games». Вот только вместо хорошей рекламы в самом центре Европы случился казус с самым что ни на есть обратным эффектом. 0:16 — с таким общим счетом представитель Европы словацкий «Слован» уступил в Вене в двух противостояниях с армейцами Москвы и Петербурга.

Сначала словаки с треском провалились в матче против ЦСКА — 0:9, а через день унижения продолжились — 0:7 от питерского СКА. И если задумка Чернышенко была в том, чтобы предложить европейцам вступать «во вторую по силе лигу мира», то после такого зрелища ни Париж, ни Лондон обретаться в ней, скорее всего, не захотят. КХЛ показала уровень конкуренции в Западной конференции как он есть.

При этом нельзя отрицать, что сама идея лишена смысла. Устраивать показательные матчи за пределами географии КХЛ нужно, и желательно делать это каждый сезон. Вот только необязательно бряцать на них «армейским арсеналом», унижая далеко не самую сильную местную команду. Можно сыграть, к примеру, двум титулованным командам лиги — «Металлургу» с «Ак Барсом» или неудержимому «Автомобилисту» с тем же СКА.

А пока то ли первый блин комом, то ли лига готовит совсем не то блюдо.

На Востоке вообще остались слабые команды?

Внезапно в Восточной конференции родилась еще одна мощная сила, с которой придется считаться и невероятному «Автомобилисту», и «Авангарду с «Ак Барсом». Игроки астанинского «Барыса» под руководством Андрея Скабелки по прошествии четверти сезона поняли, какой хоккей хочет от них видеть наставник, и стали играть не просто эффективно, но и красиво.

Более того, казахстанская команда выиграла 10 из последних 12 матчей, три из которых на прошедшей неделе — у минского «Динамо», «Витязя» и в упорной борьбе у «Сибири». Под натиском «Барыса» в середине октября не устоял даже «Авто», и это остается его единственным поражением в сезоне. А выиграть у такого «Автомобилиста», согласитесь, маленький подвиг.

Отлично вписались в команду новые легионеры Патрис Кормье и Кертис Волк, так что потери Найджела Доуса отряд не заметил. На данный момент на счету Кормье уже 19 (10+9) очков при показателе полезности «+6». У Кертиса чуть меньше — 5+9 при полезности «-1», но и этот канадец делает невероятное количество полезной черновой работы для того, чтобы у Кормье было больше пространства для творчества.

И после такой убойной казахстанской недели возникает только один вопрос: на Востоке еще остались команды, которые не способны обыграть любого? Скабелка в очередной раз показал, что это действительно качественный специалист, который способен слепить «крепкий орешек» даже из самой кризисной команды. Браво, Андрей Владимирович!

Роб Клинкхаммер — новый главный легионер «Ак Барса»

Когда канадский большой форвард переходил в «Ак Барс» из минского «Динамо», многие в Казани едва ли не плевались, приговаривая — «кого опять подписываем». Особенно если учитывать, что в зарубежной и отечественной прессе активно обсуждалась тема перехода в казанскую команду форварда «Детройта» Андреаса Атанасиу, который никак не хотел идти на условия своего клуба по новому контракту, а вместо него через месяц пришел Роб.

Недовольство канадцем в Казани росло вплоть до самой зимы — Роб никак не мог отличиться заброшенными шайбами, хотя по его игре было видно, что парень — настоящий трудяга и сильно старается, и только с удачей у него временный разлад в отношениях. К плей-офф Клинкхаммер наконец-то расколдовал злой рок, нависший над его клюшкой, и принес такие важные очки и в концовке чемпионата (7 шайб за всю «регулярку» + 13 ассистов), и в Кубке Гагарина — 3 шайбы + 5 передач). В нынешнем сезоне за первую его треть Роб уже набрал столько же заброшенных шайб, сколько за весь прошлый сезон, и, судя по всему, это только начало.

Только на прошедшей неделе в восточном вояже Роб забрасывал буквально в каждом поединке, начиная с Новосибирска и заканчивая Владивостоком. Разве что в провальном матче в Китае у него ничего не выходило, как и у всей команды.

Однако тренерский штаб по-прежнему продолжает держать канадца в четвертом звене с молодым Карой и только восстановившимся Глуховым. Зато Роб имеет постоянное место в бригаде большинства вместе с остальными легионерами и прекрасно с ними взаимодействует. Канадский форвард довольно быстр (несмотря на свои габариты) и легко может убежать на свидание с вратарем. Но главным его козырем является, конечно же, игра на пятачке. «Король пятака» — так уже стали величать его болельщики «Ак Барса». А для того, чтобы сотворить гол в матче с «Амуром», Робу даже не потребовалось трогать шайбу!

И пока что в новом сезоне Клинкхаммер уверенно забрал статус главного легионера команды и у Джастина Азеведо, и у Иржи Секача, которые тоже не прочь отметиться результативными действиями в нынешнем сезоне.

С миру по нитке: свобода в Канаде, а деньги — в России

«Россия многое дала мне, но своим домом я считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране», — такими аргументами форвард «Магнитки» Николай Кулемин, проведший в НХЛ в общей сложности около девяти лет, решил выпросить канадское гражданство в переназначенном суде. С первой попытки это сделать не удалось, и, кажется, хоккеист понял, в чем была проблема — он недостаточно рьяно превозносил свою новую родину и недостаточно плохо отзывался о старой.

В России его слова живо разлетелись по СМИ и вызвали и бурю негодования с одной стороны, и поддержку выбора хоккеиста — с другой. В конце концов, многие согласны с его утверждениями. Другой вопрос, а почему тогда за длинным рублем он подался в несвободную Россию, а не поехал доигрывать свой век в более низких лигах Северной Америки, раз уж в НХЛ никому не пригодился? Получается слишком уж конформистский подход — деньги для будущего детей в России, а свобода для них — в Канаде. Неплохо устроился, Николай!

«Даже не знал о 500 победах в «Ак Барсе». Хочу побеждать больше»

Уже шестую сотню побед разменял Зинэтула Билялетдинов у руля казанского «Ак Барса» и даже не заметил этого. Когда наставника казанцев спросили, что он по этому поводу думает, Билл честно признался, что этот рубеж стал для него новостью.

А вот когда его решила поздравить команда, Зинэтула Хайдарович приписал все заслуги игрокам. Бывшим и нынешним. Скромность, немногословность и «честный труд» — залог успеха по-билялетдиновски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram