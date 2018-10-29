Альберт Шигабутдинов: «Для нас важно начать благородный путь в области «зеленой» химии»

ТАИФ и Bio-on подписали проект о строительстве завода по производству биополимера

Фото: ТРК «Новый век»

Российско-итальянские отношения получили развитие в сфере биоразлагаемого пластика: завод по производству этого полимера будет построен в Татарстане в ближайшие годы. Соглашение о совместной реализации проекта было подписано АО «ТАИФ» и итальянской компанией Bio-on S.p.A в Москве в рамках двусторонних российско-итальянских встреч в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Подробности соглашения в материале «Реального времени».

Биопластик будут использовать в передовых высокоэффективных сегментах рынка

Соглашение, подписанное 24 октября руководством АО «ТАИФ» и компанией Bio-On, позволит запустить в Татарстане первый в России завод по выпуску биополимеров. Первоначальная производственная мощность предприятия составит 10 тысяч тонн в год, в планах расширение мощностей до 20 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается примерно в 90 млн евро.

«Биоразлагаемые полимеры могут способствовать постепенному снижению загрязнения окружающей среды», — отметил Альберт Шигабутдинов.



«Для нас важно начать благородный путь в области «зеленой» химии, — отметил после подписания генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. — Мы считаем, что биоразлагаемые полимеры могут эффективно способствовать постепенному снижению загрязнения окружающей среды. В краткосрочной перспективе биополимеры не могут полностью заменить традиционные полимеры из-за объемов выработки, но мы считаем, что введение «зеленых», то есть экологически безопасных производств в высокоэффективных сегментах рынка, может способствовать созданию новых возможностей в секторе производства пластмасс».

Президент и главный исполнительный директор компании Bio-on Марко Асторри заявил, что соглашение с АО «ТАИФ» является важной вехой для компании. «Подписание первого контракта с престижной промышленной группой, которая является лидером в отрасли производства пластмасс, подтверждает большую ценность нашей технологии и обеспечивает дальнейшее упрочнение позиций биопластика на рынке, который на сегодняшний день является единственной реальной альтернативой для решения возникшей экологической проблемы, вызванной традиционными пластиками», — заметил Марко Асторри.

«Подписание первого контракта с престижной промышленной группой подтверждает ценность нашей технологии», — заявил Марко Асторри. Фото: milanofinanza.it



Сейчас биопластик выпускают в Италии и США, в России таких производств нет. Технология простая, но есть сложности в ее промышленном внедрении, поэтому при выборе партнера в России итальянцы, не раздумывая, предложили идею Группе компаний ТАИФ, у которой большой опыт по внедрению сложных установок. Планируется, что биопластик будет использоваться, как в традиционных областях, так и в передовых высокоэффективных сегментах рынка.

Технологические свойства биопластика близки к полиэтилену и полипропилену

Подписанию соглашения предшествовали переговоры, которые длились полгода и завершились презентацией проекта строительства завода по производству биоразлагаемого пластика президенту Татарстана Рустаму Минниханову во время его рабочей поездки в Италию. В Милане в здании правительства «Палаццо Ломбардия» главе республики рассказали о том, что для выпуска биопластика — полигидроксиалканоат (ПГА) — необходимы натуральные продукты, полученные из сельскохозяйственных отходов, а именно меласса ( побочный продукт производства сахара из сахарной свеклы, — прим. ред.).

В Италии Рустаму Минниханову презентовали проект строительства завода по выпуску биопластика. Фото prav.tatarstan.ru



Проект биопластика получил положительный отклик со стороны руководства республики. После презентации Рустам Минниханов назвал биополимер перспективным направлением и обещал оказать поддержку со стороны Татарстана в случае, если ТАИФ решит взяться за реализацию проекта.

Идея биопластика не новая: он был открыт еще 100 лет назад, но тогда оказался невостребованным. Пластмасса, полученная из натурального сырья, полностью растворяется в почве. «Изделие из обычной пластмассы будет разлагаться 200 тысяч лет, а биопластик — это натуральный материал, поэтому другие бактерии его съедают, как будто это древесина. Конечно, чтобы произошло разложение, изделие нужно поместить в почву», — объяснил во время презентации в Милане управляющий директор компании Bio-On Витторио Фолла.

«Биопластик — натуральный материал, другие бактерии его съедают, как будто это древесина», — объяснил управляющий директор компании Bio-On Витторио Фолла. Фото: Олег Тихонов



Главный компонент производства полимера — бактерии природного происхождения. Сырьевым источником при этом также выступает природный продукт, в данном случае — побочный продукт производства сахарной свеклы меласса. Также в качестве сырья может использоваться крахмал, глицерин, сахарный тростник и другие источники, содержащие сахар. В производстве биополимеров в Татарстане планируют использовать побочный продукт производства сахарной свеклы — мелассу.

Новый полимер способен решить проблему загрязнения окружающей среды синтетическим пластиком. Производство полимеров во всем мире за 70-80 лет развития возросло в сотни раз. И если темпы производства синтетических пластиков останутся прежними, то к 2050 году их количество сравняется с количеством рыбы в Мировом океане.

Полимер, который предлагает производить ТАИФ, интересен тем, что он полностью разлагается в течение 30-45 суток. При этом биопластик обладает техническими и технологическими свойствами, близкими к традиционным пластикам — полиэтилену и полипропилену. Преимущество биопластика и в том, что при его производстве не используются металлы, катализаторы и добавки. Таким образом, биопластик не оказывает вредного воздействия на животных, человека и другие организмы.

Сотрудничество с концерном Pirelli

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора- коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов и вице-президент по закупкам Pirelli Маттео Баттаини



Стоит отметить, что итальянские компании давно плотно сотрудничают с ТАИФом. В частности, шинный концерн Pirelli является одним из основных покупателей синтетического каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» для производства автомобильных шин. В конце прошлого года в Милане в замке Pirelli компании подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Документ подразумевает поставку синтетического каучука компании Pirelli в течение пяти лет.



Екатерина Гумарова