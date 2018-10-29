«Нормально пережили вылет из Лиги чемпионов»

После двух крупных побед над «Штурмом-2002» «Синтез» закрепился на третьей строчке таблицы российской Суперлиги

ВК «Синтез», в межсезонье серьезно обновивший состав и обретший нового президента в лице прославленного ватерполиста и депутата Госдумы Ирека Зиннурова и нового тренера — экс-партнера Ирека Хайдаровича по сборной России — Александра Ерышова, в конце сентября пережил разочарование. Команда не смогла пробиться в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, проиграв в черногорском Герцег-Нови два матча из трех. Но жизнь, в том числе ватерпольная, продолжается. Три команды — среди них и «Синтез» — ведут упорную борьбу за лидерство в чемпионате России, в котором казанская команда побеждала всего раз — в сезоне 2006/07. При этом 2009-м годом датируется последний титул «Штурма». Посмотреть на встречу двух законодателей отечественной моды в водном поло середины и второй половины «нулевых» в бассейн «Оргсинтез» отправился известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

«Условий для развития спортсменов там сейчас нет»

Такими словами Александр Ерышов в большом интервью «Реальному времени», данном накануне старта сезона, охарактеризовал положение дел в подмосковной команде, из которой летом в «Синтез» перебрались защитник Егор Васильев и отыгравший за «Штурм-2002» три сезона центральный нападающий Владимир Нежинский. Еще для одного ватерполиста (и воспитанника) «Синтеза», бронзового призера юниорского ЧМ-2014 и призера чемпионата России, подвижного нападающего Аделя Гиниятова, клуб из Рузы стал первым профессиональным в его карьере, откуда он перед сезоном 2016/17 перешел в московское «Динамо» (а уже оттуда в «Синтез»).

Слова Ерышова подтверждает и турнирная таблица. Команда Сергея Родионова, лишенная должного финансирования и сплошь состоящая из игроков 1996-99 годов рождения, накануне шестого тура шла на предпоследнем, седьмом месте, имея в активе только две победы в 10 матчах при разнице мячей 63:119. Конечно, клуб живет не только командой Суперлиги — в структуру «Штурма» входит еще и женская команда, функционирует и школа олимпийского резерва, выпускники которой в первый же год создания (2007-й) выиграли первенство России среди юношей. Но если сравнить результаты «Штурма» в прошлом сезоне (например, еще в мае, в серии за третье место, он вполне достойно противостоял «Синтезу» и проигрывал матчи со счетом 8:10 и 9:10) и нынешние (к примеру, поражение от «Динамо» 2:27), то вывод напрашивается сам собой — для серьезной борьбы во взрослых соревнованиях молодежная команда пока не готова.

Перед построением команд на бортике старого доброго «Оргсинтеза» под сводами водной арены раздается тема из оперы Бизе «Кармен». Фото wpcshturm2002.ru



А лет 10-15 тому назад «Штурм-2002» знавал совсем другие времена. Созданный в июне 2002 распоряжением правительства Московской области при непосредственной личной инициативе насаждавшего спорт в Подмосковье губернатора Бориса Громова, «Штурм-2002» уже весной следующего года стал серебряным призером национального чемпионата. В сезоне 2003/04 этот успех был повторен, к тому же команда громко заявила о себе на международной арене, дойдя до «Финала четырех» Евролиги LEN. В 2005, 2006, 2008, 2009 гг. базировавшаяся тогда в Чехове команда становилась чемпионом страны, в год триумфа «Синтеза» (сезон 2006/07) завоевала Кубок России, а в следующем сезоне — ЛЕН Трофи. Но в 2010 году переехала в Рузу, и все былые титулы и трофеи остались в чеховском бассейне. С тех пор периодически уделом подмосковных ватерполистов становилась только «бронза» национального чемпионата, а с появлением новой силы в лице «Динамо» и с учетом молодости и неопытности нынешнего состава и эти, не особо престижные в российском мужском водном поло награды, становятся для «Штурма- 2002» даже не мечтой, а иллюзией.

Под марш Сайдашева и Beatles

Перед построением команд на бортике старого доброго «Оргсинтеза» под сводами водной арены раздается тема из оперы Бизе «Кармен». Затем, чтобы трагическая развязка для гостей не звучала так неотвратимо, из динамиков разносится бодрый марш Салиха Сайдашева под который из Казани в Москву по традиции отъезжает «Татарстан». Намек и здесь более чем понятен: чемодан-вокзал-Москва. А там и до Рузы по российским меркам рукой подать — какая-то сотня километров.

После большого перерыва «Синтез» окончательно перешел на тренировочный режим и расходовал силы по минимуму. Фото sintez-kazan.ru



Музыкальная подборка затейников из «Оргсинтеза» не просто удивляет, а восхищает. Сайдашева сменяет нетленная Hard Day's Night из «битловского» репертуара. Градус веселья нарастает, видимо, для того, чтобы «штурмовикам» легче было переносить тяжесть очередного крупного поражения. Вот оно, знаменитое татарское гостеприимство!

Только успевают гости отбиться в меньшинстве, как уже на 2-й минуте получают первый мяч в ворота от своего бывшего игрока Васильева. Через минуту счет удваивает Закиров, но потом в атакующем механизме «полимерщиков» наступает небольшая пауза, а наставник гостей Сергей Родионов еще и тайм-аут берет, чтобы сбить фаворита встречи с наступательного ритма. «Штурму-2002» еще и немного везет — броски нападающих хозяев отражают то штанга, то вратарь, он же капитан гостей, Владимир Заседателев. За минуту до первого перерыва мяч даже залетает в сетку ворот «Синтеза», но уже после свистка. На последних секундах первого периода Заседателев эффектно отражает выстрел Льва Магомаева, и команды отправляются передохнуть при вполне достойном для гостей счете 0:2.

Единственная трибуна бассейна полностью заполнена — и это на матче с аутсайдером с заранее ясным исходом. Фото sintez-kazan.ru



Интерес к водному поло в Казани все-таки большой. Единственная трибуна бассейна полностью заполнена — и это на матче с аутсайдером с заранее ясным исходом. Добавьте еще отвратительную погоду, обеденное воскресное время и полное отсутствие афиш. Тем временем «Синтез» только с третьей попытки реализует большинство — отличается Зиннатуллин. Гости в долгу не остаются и передают привет из Грузии от Мано Шония — 3:1. Итог первой половине встречи подводят Искандер Хазиахметов и Алексей Рыжов-Аленичев. 5:1 — с таким комфортным преимуществом казанцев соперники отправляются на большой перерыв.

В энергосберегающем режиме

После большого перерыва «Синтез» окончательно перешел на тренировочный режим и расходовал силы по минимуму. Гол все того же Рыжова-Аленичева на первых минутах третьей восьмиминутки окончательно убил и намек на интригу (6:1) — последующие события представляют интерес разве что для любителей статистики. Не справляясь с мощными и скоростными нападающими хозяев, подмосковные ватерполисты постоянно нарушали правила и регулярно наказывались за это. Два подряд розыгрыша лишнего завершил их бывший товарищ Нежинский, а вернувшийся в родной клуб из «Барселонетты» Эмиль Ирекович Зиннуров с пятиметрового штрафного удара и Арслан Закиров на последней минуте подвели итог третьему периоду — 11:1.

Перед заключительным отрезком встречи болельщики пританцовывают в такт хита всех времен Summertime. И действительно, за окнами «Оргсинтеза» мерзкая слякоть, нудный мокрый снег с ветром, а здесь жара (температура воздуха 27,3 градуса), все в футболках — чем не напоминание о лете. На водной глади ничего эпохального не происходит — разве что Ерышов дает отдохнуть замерзшему без движения Антонову и ставит «в рамку» 19-летнего Игоря Чиркова. Тот сразу, и не единожды, вступает в дело, но не оставляет свои ворота «сухими» (их поражают Кузьменков и Панайоти) до конца матча. Партнеры же Игоря расщедриваются еще четырьмя мячами — покер делает опытный Рыжов-Аленичев, хет-трик — Хузиахметов, отличается и Магомаев. Игра, ставшая для хозяев очередным спаррингом, завершается со счетом 15:3.

Игра, ставшая для хозяев очередным спаррингом, завершается со счетом 15:3. Фото sintez-kazan.ru



После первого поединка, завершившегося со счетом 18:1 в пользу хозяев, на официальном сайте «Штурма-2002» информация о матче вышла под заголовком «Не наш день». В концовке коротенького материала стояли строки: «Завтра ответная игра! Мы не оставим борьбу». Интересно, что точно такое же заглавие «Не наш день» предваряло информацию на клубном сайте о поражении «штурмовиков» от чемпионского «Динамо» со счетом 2:27. Что ж, пожелаем молодой команде, чтобы «их день» когда-нибудь да наступил. А наших поздравим с удачно проведенным спаррингом и пожелаем новых побед. В первую очередь над взрослыми соперниками.

Равиль Манафов: «У нас на все игры настрой одинаковый — на победу»

После игры спешу к бортику, поздравляю с победой центрального нападающего «Синтеза», чемпиона Азиатских игр в составе сборной Казахстана Равиля Манафова и атакую вопросами.

— Как настраиваться на такие «проходные» игры?

— У нас настрой на все игры одинаковый. Не бывает слабых соперников, так что настрой только один — на победу.

— Когда вопрос о результате матча не стоит, идет отработка тактических схем, игры в неравных составах, еще каких-то моделей?

— Да, конечно, у нас есть свой определенный рисунок игры. Тренеры ставят перед нами определенные задачи, которые мы выполняем с любой командой. Нам предстоят игры с главными конкурентами — «Динамо», «Спартаком-Волгоградом», их надо выигрывать, и с такими командами, как «Штурм-2002», мы отрабатываем свои тактические решения, которые помогут нам во встречах с принципиальными соперниками, — сообщил Манафов.

После первого поединка, завершившегося со счетом 18:1 в пользу хозяев, на официальном сайте «Штурма-2002» информация о матче вышла под заголовком «Не наш день».Фото wpcshturm2002.ru



Александр Ерышов: «Психологического надлома после поражения в Лиге чемпионов не было»

Наставник «Синтеза» в комментариях корреспонденту нашего издания отмел предположение о бесполезности игр с такими «неполноценными» соперниками, как «Штурм-2002».

— Опыт проведения игр с командами, отличающимися от нашей по классу, у нас есть, такие игры тоже нужно уметь играть. Для того чтобы их играть, нужна концентрация. Психологический настрой важен — ты по глазам видишь, кому что нужно сказать, о чем надо договориться на общем предыгровом собрании, а кому и что рекомендовать индивидуально, — заявил он.

— Нет смысла ставить на такие матчи больше молодых игроков, ближайший резерв? У вас вратарь Чирков, к примеру, вышел только в последнем периоде, а так весь матч вы провели основными силами.

— Его можно было поставить и с первого периода, но у нас свои наработки. Понятно, что он может играть больше, но у нас следующие игры выездные (в Астрахани, — прим. ред.), и нам надо отрепетировать модель игры. Мы не думаем о счете — больше или меньше, нам надо в таких играх подготовиться к встречам с главными конкурентами.

— После неудачи во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов у ребят не было психологического надлома? Ведь команда осталась без еврокубков.

— Нет, нормально пережили. Сейчас полностью сосредоточимся на чемпионате и Кубке России.

— Соответственно и легионеров приглашать не будете?

— Почему же, думаем об этом.

— В Волгограде удалось зацепить только очко из четырех возможных. Могли выступить лучше?

— Вторую игру мы могли выиграть, но очко тоже неплохо.

— Основные соперники все те же? «Динамо-Астрахань» не может вмешаться в борьбу за медали, ведь они отстают от вас всего на шаг?

— Не думаю. Они еще не встречались с топ-командами. Думаю, место в четверке для этой команды оптимальный результат.

Александр Норден