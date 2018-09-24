Александр Ерышов: «Чем дольше я здесь проработаю, тем полезнее будет для команды»
Первое большое интервью нового наставника ватерпольного «Синтеза»
Водное поло Татарстана переживает пору обновления. Сменился руководитель республиканской федерации, легендарный Ирек Зиннуров стал президентом ВК «Синтез», у ватерпольного флагмана РТ появился и новый главный тренер. Александр Ерышов игроком был знаменитым. Участник трех Олимпиад, он вместе с Зиннуровым в составе сборной России завоевывал серебро Сиднея-2000 и бронзу Афин-2004. На чемпионате Европы 2001 года в Венгрии стал лучшим бомбардиром, а вместе с клубом «Позиллипо» — первым русским, выигравшим «скудетто» в Италии, стране с богатейшими ватерпольными традициями. Сезон в новом для себя клубе 45-летний Ерышов с подопечными начал успешно — с двух крупных побед над «Балтикой» из Санкт-Петербурга. С обсуждения этих игр и началась беседа нового наставника «Синтеза» с корреспондентом «Реального времени».
«Связки уже начинают появляться»
— Александр Анатольевич, я смотрел первый матч вашей команды с «Балтикой». Вы много забили (14:8). Почти по такому же сценарию сыграли и на следующий день (13:7). Но уж как-то легко пропускали, позволяли посредственному сопернику в первых половинах матчей догонять себя. Насторожили вас действия в обороне?
— Настороженности никакой нет. Команда серьезно обновилась, и пока еще нет слаженности в действиях. Все это будет нарабатываться — за неделю этого не сделаешь. Я сейчас ищу связки, в первую очередь защитные, далее будем заниматься этим в нападении. Эти связки уже начинают появляться — два–три игрока, а потом это перейдет в шестерку плюс вратарь.
— К слову об обновлении. Представьте, пожалуйста, новичков.
— Казанский воспитанник Эмиль Зиннуров прошлый сезон провел в Барселоне, набирался опыта европейского водного поло. Егор Васильев пришел из «Штурма-2002». Адель Гиниятов тоже выступал за «Штурм», как и Владимир Нежинский, Равиль Манафов из Казахстана. Легионеры Мехди Марзуки и Филипп Кликовац клуб покинули.
— Вам сейчас предстоит выступать на двух фронтах — в чемпионате России и во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Не рискованно выходить в еврокубки без опытных иностранцев?
— У нас дозаявлять игроков можно по ходу сезона, даже после Нового года. В плане Лиги чемпионов надо, чтобы легионеры у нас были. Работа в этом направлении ведется. Посмотрим, как будет выглядеть команда, и примем решение. Отслеживаем кандидатов. Я уже чувствую, что усиление нужно.
Команда серьезно обновилась, и пока еще нет слаженности в действиях. Все это будет нарабатываться — за неделю этого не сделаешь. Я сейчас ищу связки, в первую очередь защитные, далее будем заниматься этим в нападении
— Как оцените своих соперников по второму квалификационному раунду?
— Греческий «Вулиагмени» — самый серьезный соперник. Они входят в топ-тройку клубов своей страны. Там выделяется «Олимпиакос», но и наш соперник сильная команда. Почему греки всегда опасны — они имеют возможность всегда играть на открытой воде. И так как организаторы турнира, черногорцы, предлагают открытый бассейн, у них будет преимущество. Хуже всего, когда с открытой воды переходишь в закрытую, но и с открытой требуется время, чтобы адаптироваться. Силу хозяев соревнований, «Ядрана», мы представляем, условия Черногории тоже — мы там проводили летний сбор. А румынская «Корона», думаю, будет слабейшим из участников квартета. Нам надо занять одно из первых двух мест и пройти дальше.
«Почему бы не выиграть Кубок России?»
— Перейдем к внутренним делам. Сезон 2018/19 для «Синтеза» юбилейный — в будущем году клубу исполняется 45 лет. Какие задачи поставлены перед командой руководством?
— Задача одна — финал чемпионата России. Ну и почему бы не выиграть Кубок России, которым клуб владел последний раз в 2010-м? В одной игре все может случиться, там как звезды встанут.
— Много лет подряд чемпионом России был волгоградский «Спартак». В минувшем сезоне титул завоевало столичное «Динамо». Новый гегемон пришел на смену прежнему?
— В нашем виде спорта многое решают деньги. «Динамо» смогло забрать сильных игроков из российских клубов. И сами усилились, и конкурентов ослабили. А раньше при стабильном финансовом положении так же развивался и Волгоград. С этим все и связано.
— Как думаете, борьба за победу в чемпионате будет острой?
— Надеюсь.
— А некогда грозный «Штурм-2002» сможет в нее вмешаться?
— Нет, они стали слабее. Несколько игроков ушли к нам, остальные перебрались в другие клубы. Там сейчас нет условий для развития спортсменов.
Я пошел помощником тренера в «Динамо», затем перешел в ЦСП «Измайлово». Когда там сменилось руководство, убрали и всю команду. Жаль, хотелось там еще поработать
«Наше поколение начинало играть еще в СССР»
— Теперь давайте познакомим наших читателей с вашей персоной. На вашей сборной времен Олимпиады в Афинах фактически окончился золотой, или «позолоченный», век российского водного поло. Теперь не то что завоевать олимпийскую медаль, даже о том, чтобы отобраться на Игры, уже и не мечтаем.
— К сожалению.
— Кстати, те успехи были еще наследием славной эпохи советского водного поло?
— Наверное да. Наше поколение начинало играть еще в СССР. Я прошел школу юношеской сборной Союза, в 17 лет переехал из родного Туапсе в Москву, в «Торпедо». Отыграв за автозаводцев, должен был пойти в команду МГУ, но так как она закончила свое существование, перешел в ЦСК ВМФ, потом в «Динамо». Оттуда уехал в Италию, где отыграл три года…
— И стали первым русским, выигравшим национальный титул?
— Да, в составе «Позиллипо». Финальную серию мы играли с «Про Рекко» и выиграли ее 3:2, причем в пятой встрече сотворили невозможное — выиграли в гостях, что с «Про Рекко» никому обычно не удается. Затем вернулся в «Штурм-2002», а закончил играть в 2010 году в «Динамо».
— И сразу в тренеры? У вас надо, как, например, в футболе, проходить высшие курсы тренеров?
— Что-то подобное пытались организовать, но пока все это на бумаге. Я пошел помощником тренера в «Динамо», затем перешел в ЦСП «Измайлово». Когда там сменилось руководство, убрали и всю команду. Жаль, хотелось там еще поработать. Начал тренировать детей в МГФСО и, уже работая там, получил предложение от руководства «Синтеза».
— То есть раньше вас с Казанью, с «Синтезом» ничего не связывало?
— Ничего. Разве что как ватерполист играл против казанской команды. А в сборной — вместе с Иреком Хайдаровичем (Зиннуровым, — прим. ред.).
По правилам, судья, который свистит, должен фиксировать то, что происходит над водой. То, что происходит под водой, он судить не должен. А менее квалифицированные арбитры начинают подчас додумывать и судить то, что не нужно
«Правила я бы менять не стал. Но пятиметровые броски убрал бы»
— Меня интересует тема судейства в водном поло. Многое у вас скрыто от взора публики, борьба происходит под водой, там пинаются, лягаются, простите, плавки стаскивают друг с друга. То, что происходит под водой, судье, шагающему по бортику ванны, не видно. Видимо, отсюда непонятные большинству зрителей решения — удаления, пятиметровые, переходы. Сейчас во многих видах спорта переходят на систему видеоарбитража, самый яркий пример — футбол. Возможно ли такое в водном поло? Ведь на крупных соревнованиях мы можем видеть, как работают камеры, установленные под водой?
— Вы подняли важную тему. Есть опытные судьи, а есть те, которые считаются опытными, но достигли своего потолка и дальше ни-ни. По правилам, судья, который свистит, должен фиксировать то, что происходит над водой. То, что происходит под водой, он судить не должен. А менее квалифицированные арбитры начинают подчас додумывать и судить то, что не нужно. Отсюда лишние свистки и непонятные решения. Не суди то, что под водой, за исключением случая, когда появляется кровь и есть примерное понимание, откуда она пошла. Только тогда ты можешь удалить за фол, который произошел под водой. А в остальном подводная борьба не запрещена.
— Правила в водном поло консервативны?
— Все время ведутся какие-то разговоры, и они мне непонятны. Нововведения объясняют необходимостью повышения зрелищности водного поло. Я не считаю, что для этого надо менять правила. Когда возил на первенство мира команду 1998 года, всем — тренерам, делегатам, судьям — раздали анкеты, в которых спрашивали отношение к новым правилам. Мы там играли в формате 5 на 5 в поле и маленьким женским мячом, «четверкой». И когда я в анкете увидел вопрос, надо ли продолжать играть 5 на 5 или, как в классическом варианте, 6 на 6, я, естественно, написал, что не надо ничего менять. Водное поло входит в программу Олимпиад с 1900-го года и хватает как-то всем и голов, и зрелищности, иначе бы его вывели, наверное, из олимпийской программы. Единственное, я бы убрал пятиметровые штрафные броски — если уж хотите оставить это наказание, то перенесите их выполнение на расстояние 7 метров. Сейчас пятиметровый — это субъективное мнение судьи, он может либо его назначить, либо дать переход. Он может показать, что было движение вперед и дать переход. А если есть движение вперед и забивается гол, то он засчитывается. То есть арбитр может трактовать по-разному, мне это не нравится.
«В строительстве команды отталкиваюсь от крепкой защиты и уровня исполнителей»
— Вернемся к тренерским делам. Футбольный тренер, к примеру, говорит, что собирается строить атакующую команду, другой говорит о гармонии, третий — о строгой обороне. А в водном поло команда строится, видимо, от обороны?
— Думаю, что защита — главное в любом игровом виде спорта. И от нее, от этого фундамента, уже и пляшешь.
Какие у тебя исполнители, что ты хочешь видеть? Какую схему ты применяешь в защите и какую в нападении? Ты выбираешь тактику, отталкиваясь от уровня исполнителей в твоей команде. Такое мое тренерское видение
— А впереди на что думаете делать упор — на позиционное нападение или быстрые атаки, отрывы?
— Все по-разному. И контратаки, и, в случае перехода, позиционное нападение. Все зависит от защиты. А защита строится на исполнителях, как, впрочем, и нападение. Какие у тебя исполнители, что ты хочешь видеть? Какую схему ты применяешь в защите и какую в нападении? Ты выбираешь тактику, отталкиваясь от уровня исполнителей в твоей команде. Такое мое тренерское видение. Ну и, конечно, изучаешь соперника, поэтому есть маленькие хитрости, их многие знают. Например, когда ты переходишь в нападение, нельзя сразу ставить игроков на свои места. Почему? Они должны перекрутить это так, чтобы запутать защиту, которую против тебя выставляют.
«Очень обидно, что теперь сборную России все хотят заполучить в свою группу как проходного соперника»
— Что может сдвинуть мужскую сборную России с мертвой точки? Более сильный внутренний чемпионат?
— Надо побольше участвовать в международных турнирах. К сожалению, мы утеряли свои традиции, и некогда сильную сборную России сейчас меньше приглашают на турниры. Раньше все хотели нас заполучить на турниры, на сборы. С нами интересно было играть, у нас учились. А сейчас я слышу разговоры, когда идет жеребьевка международных турниров для сборных, что нас хотят видеть в своей группе как легкого, проходного соперника. Это очень обидно. Если раньше с французами, румынами мы, грубо говоря, «ногами играли», то сейчас они нас уже обыгрывают. Как и те же китайцы с японцами, которых раньше мы просто не замечали. Это, повторюсь, очень обидно, И вернуть былой авторитет, былые победы — для этого понадобится очень большой срок.
— Сейчас ВК «Синтез» стал клубом водных видов спорта, который объединил пловцов, прыгунов в воду, ватерполистов. Что это даст?
— Это интересно. В Европе много таких объединенных клубов. По мне, это хорошо, потому что молодежь, которая приходит, к примеру, заниматься плаванием, может переквалифицироваться. Не понравилось — перешел в водное поло, в прыжки в воду. У этих видов много общего. Раньше позанимался недельку водным поло, не пошло — ушел. А теперь останется, просто станет другим заниматься, но из спорта, из клуба не уйдет.
«Проводить некоторые матчи в более современных бассейнах? Я только за, если нам найдут время для тренировок»
— Есть ли возможность в целях популяризации интересного, зрелищного, но не раскрученного водного поло перенести топ-матчи, хотя бы встречи еврокубков, из морально устаревшего «Оргсинтеза» в шикарный Дворец водных видов спорта или хотя бы в небольшой, но современный «Олимп»?
— Я согласен, это интересно, этот вопрос обсуждался с руководством. Но здесь такой нюанс. Для того, чтобы проводить игры, тем более такого уровня, в другом бассейне, нам надо хотя бы неделю потренироваться там. Потому что иначе мы утрачиваем преимущество своего поля, а оно в нашем спорте значит очень много. Так что, если нам предоставят на протяжении недели в том же Дворце водных видов каждый день время для тренировок, почему бы и нет? Я только за. Игрокам, да, лучше играть на своей территории, они привыкли к раздевалкам, знают, где водичка капает, образно говоря. Но если все заинтересованные стороны найдут приемлемый вариант, если удастся как-то совместить игры с коммерческой деятельностью, которой занимаются спортсооружения, то сыграем с удовольствием! Просто надо понимать: ажиотаж, реклама, удобные места для зрителей — это в пользу болельщиков, а вот своя вода — в пользу команды.
Мне предложение из «Синтеза» показалось очень интересным. Чем больше я проработаю, тем больше будет пользы и для команды. Сами понимаете, постоянные смены тренеров, как правило, до добра не доводят
«Хотел бы пополнить ряды казанских тренеров–«долгожителей»
— Стоит задача подготовить в «Синтезе» игроков для национальной сборной?
— Обязательно. Клуб пока в сборной не представлен, а я считаю, что идеей любого клубного тренера должно быть как можно большее представительство в национальной команде. И в молодежной, и в юношеской сборных. Это — наша приоритетная задача как клубных тренеров.
— Насколько наша школа может обеспечить потребности взрослой команды?
— Я человек новый, но знаю, что Татарстан часто выигрывал первенство России по разным возрастам. Так что школа работает, и это здорово. Плюс, есть вторая команда («Синтез-УОР», — прим. ред.), куда они могут пойти, чего нет у большинства других клубов. Оттуда можно пробиться и в «Синтез». Работает вертикаль.
— У вас контракт на каких условиях?
— Пока «один плюс один».
— Кто вам помогает?
— Роман Иванов и Евгений Ярощук, который работает с молодежью.
— В Казани любят тренеров-«долгожителей». Курбан Бердыев, Зинэтула Билялетдинов, Владимир Алекно, Араик Маргарян. Есть желание пополнить ряды этих уважаемых специалистов?
— Судя по тому, как меня приняли в клубе и как здесь все обустраивается, конечно! Мне предложение из «Синтеза» показалось очень интересным. Чем больше я проработаю, тем больше будет пользы и для команды. Сами понимаете, постоянные смены тренеров, как правило, до добра не доводят.
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