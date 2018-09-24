Александр Ерышов: «Чем дольше я здесь проработаю, тем полезнее будет для команды»

Первое большое интервью нового наставника ватерпольного «Синтеза»

Фото: Максим Платонов

Водное поло Татарстана переживает пору обновления. Сменился руководитель республиканской федерации, легендарный Ирек Зиннуров стал президентом ВК «Синтез», у ватерпольного флагмана РТ появился и новый главный тренер. Александр Ерышов игроком был знаменитым. Участник трех Олимпиад, он вместе с Зиннуровым в составе сборной России завоевывал серебро Сиднея-2000 и бронзу Афин-2004. На чемпионате Европы 2001 года в Венгрии стал лучшим бомбардиром, а вместе с клубом «Позиллипо» — первым русским, выигравшим «скудетто» в Италии, стране с богатейшими ватерпольными традициями. Сезон в новом для себя клубе 45-летний Ерышов с подопечными начал успешно — с двух крупных побед над «Балтикой» из Санкт-Петербурга. С обсуждения этих игр и началась беседа нового наставника «Синтеза» с корреспондентом «Реального времени».

«Связки уже начинают появляться»

— Александр Анатольевич, я смотрел первый матч вашей команды с «Балтикой». Вы много забили (14:8). Почти по такому же сценарию сыграли и на следующий день (13:7). Но уж как-то легко пропускали, позволяли посредственному сопернику в первых половинах матчей догонять себя. Насторожили вас действия в обороне?

— Настороженности никакой нет. Команда серьезно обновилась, и пока еще нет слаженности в действиях. Все это будет нарабатываться — за неделю этого не сделаешь. Я сейчас ищу связки, в первую очередь защитные, далее будем заниматься этим в нападении. Эти связки уже начинают появляться — два–три игрока, а потом это перейдет в шестерку плюс вратарь.

— К слову об обновлении. Представьте, пожалуйста, новичков.

— Казанский воспитанник Эмиль Зиннуров прошлый сезон провел в Барселоне, набирался опыта европейского водного поло. Егор Васильев пришел из «Штурма-2002». Адель Гиниятов тоже выступал за «Штурм», как и Владимир Нежинский, Равиль Манафов из Казахстана. Легионеры Мехди Марзуки и Филипп Кликовац клуб покинули.

— Вам сейчас предстоит выступать на двух фронтах — в чемпионате России и во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Не рискованно выходить в еврокубки без опытных иностранцев?

— У нас дозаявлять игроков можно по ходу сезона, даже после Нового года. В плане Лиги чемпионов надо, чтобы легионеры у нас были. Работа в этом направлении ведется. Посмотрим, как будет выглядеть команда, и примем решение. Отслеживаем кандидатов. Я уже чувствую, что усиление нужно.

Команда серьезно обновилась, и пока еще нет слаженности в действиях. Все это будет нарабатываться — за неделю этого не сделаешь. Я сейчас ищу связки, в первую очередь защитные, далее будем заниматься этим в нападении



— Как оцените своих соперников по второму квалификационному раунду?

— Греческий «Вулиагмени» — самый серьезный соперник. Они входят в топ-тройку клубов своей страны. Там выделяется «Олимпиакос», но и наш соперник сильная команда. Почему греки всегда опасны — они имеют возможность всегда играть на открытой воде. И так как организаторы турнира, черногорцы, предлагают открытый бассейн, у них будет преимущество. Хуже всего, когда с открытой воды переходишь в закрытую, но и с открытой требуется время, чтобы адаптироваться. Силу хозяев соревнований, «Ядрана», мы представляем, условия Черногории тоже — мы там проводили летний сбор. А румынская «Корона», думаю, будет слабейшим из участников квартета. Нам надо занять одно из первых двух мест и пройти дальше.

«Почему бы не выиграть Кубок России?»

— Перейдем к внутренним делам. Сезон 2018/19 для «Синтеза» юбилейный — в будущем году клубу исполняется 45 лет. Какие задачи поставлены перед командой руководством?

— Задача одна — финал чемпионата России. Ну и почему бы не выиграть Кубок России, которым клуб владел последний раз в 2010-м? В одной игре все может случиться, там как звезды встанут.

— Много лет подряд чемпионом России был волгоградский «Спартак». В минувшем сезоне титул завоевало столичное «Динамо». Новый гегемон пришел на смену прежнему?

— В нашем виде спорта многое решают деньги. «Динамо» смогло забрать сильных игроков из российских клубов. И сами усилились, и конкурентов ослабили. А раньше при стабильном финансовом положении так же развивался и Волгоград. С этим все и связано.

— Как думаете, борьба за победу в чемпионате будет острой?

— Надеюсь.

— А некогда грозный «Штурм-2002» сможет в нее вмешаться?

— Нет, они стали слабее. Несколько игроков ушли к нам, остальные перебрались в другие клубы. Там сейчас нет условий для развития спортсменов.

Я пошел помощником тренера в «Динамо», затем перешел в ЦСП «Измайлово». Когда там сменилось руководство, убрали и всю команду. Жаль, хотелось там еще поработать



«Наше поколение начинало играть еще в СССР»

— Теперь давайте познакомим наших читателей с вашей персоной. На вашей сборной времен Олимпиады в Афинах фактически окончился золотой, или «позолоченный», век российского водного поло. Теперь не то что завоевать олимпийскую медаль, даже о том, чтобы отобраться на Игры, уже и не мечтаем.

— К сожалению.

— Кстати, те успехи были еще наследием славной эпохи советского водного поло?

— Наверное да. Наше поколение начинало играть еще в СССР. Я прошел школу юношеской сборной Союза, в 17 лет переехал из родного Туапсе в Москву, в «Торпедо». Отыграв за автозаводцев, должен был пойти в команду МГУ, но так как она закончила свое существование, перешел в ЦСК ВМФ, потом в «Динамо». Оттуда уехал в Италию, где отыграл три года…

— И стали первым русским, выигравшим национальный титул?

— Да, в составе «Позиллипо». Финальную серию мы играли с «Про Рекко» и выиграли ее 3:2, причем в пятой встрече сотворили невозможное — выиграли в гостях, что с «Про Рекко» никому обычно не удается. Затем вернулся в «Штурм-2002», а закончил играть в 2010 году в «Динамо».

— И сразу в тренеры? У вас надо, как, например, в футболе, проходить высшие курсы тренеров?

— Что-то подобное пытались организовать, но пока все это на бумаге. Я пошел помощником тренера в «Динамо», затем перешел в ЦСП «Измайлово». Когда там сменилось руководство, убрали и всю команду. Жаль, хотелось там еще поработать. Начал тренировать детей в МГФСО и, уже работая там, получил предложение от руководства «Синтеза».

— То есть раньше вас с Казанью, с «Синтезом» ничего не связывало?

— Ничего. Разве что как ватерполист играл против казанской команды. А в сборной — вместе с Иреком Хайдаровичем (Зиннуровым, — прим. ред.).

По правилам, судья, который свистит, должен фиксировать то, что происходит над водой. То, что происходит под водой, он судить не должен. А менее квалифицированные арбитры начинают подчас додумывать и судить то, что не нужно



«Правила я бы менять не стал. Но пятиметровые броски убрал бы»

— Меня интересует тема судейства в водном поло. Многое у вас скрыто от взора публики, борьба происходит под водой, там пинаются, лягаются, простите, плавки стаскивают друг с друга. То, что происходит под водой, судье, шагающему по бортику ванны, не видно. Видимо, отсюда непонятные большинству зрителей решения — удаления, пятиметровые, переходы. Сейчас во многих видах спорта переходят на систему видеоарбитража, самый яркий пример — футбол. Возможно ли такое в водном поло? Ведь на крупных соревнованиях мы можем видеть, как работают камеры, установленные под водой?

— Вы подняли важную тему. Есть опытные судьи, а есть те, которые считаются опытными, но достигли своего потолка и дальше ни-ни. По правилам, судья, который свистит, должен фиксировать то, что происходит над водой. То, что происходит под водой, он судить не должен. А менее квалифицированные арбитры начинают подчас додумывать и судить то, что не нужно. Отсюда лишние свистки и непонятные решения. Не суди то, что под водой, за исключением случая, когда появляется кровь и есть примерное понимание, откуда она пошла. Только тогда ты можешь удалить за фол, который произошел под водой. А в остальном подводная борьба не запрещена.

— Правила в водном поло консервативны?

— Все время ведутся какие-то разговоры, и они мне непонятны. Нововведения объясняют необходимостью повышения зрелищности водного поло. Я не считаю, что для этого надо менять правила. Когда возил на первенство мира команду 1998 года, всем — тренерам, делегатам, судьям — раздали анкеты, в которых спрашивали отношение к новым правилам. Мы там играли в формате 5 на 5 в поле и маленьким женским мячом, «четверкой». И когда я в анкете увидел вопрос, надо ли продолжать играть 5 на 5 или, как в классическом варианте, 6 на 6, я, естественно, написал, что не надо ничего менять. Водное поло входит в программу Олимпиад с 1900-го года и хватает как-то всем и голов, и зрелищности, иначе бы его вывели, наверное, из олимпийской программы. Единственное, я бы убрал пятиметровые штрафные броски — если уж хотите оставить это наказание, то перенесите их выполнение на расстояние 7 метров. Сейчас пятиметровый — это субъективное мнение судьи, он может либо его назначить, либо дать переход. Он может показать, что было движение вперед и дать переход. А если есть движение вперед и забивается гол, то он засчитывается. То есть арбитр может трактовать по-разному, мне это не нравится.

«В строительстве команды отталкиваюсь от крепкой защиты и уровня исполнителей»

— Вернемся к тренерским делам. Футбольный тренер, к примеру, говорит, что собирается строить атакующую команду, другой говорит о гармонии, третий — о строгой обороне. А в водном поло команда строится, видимо, от обороны?

— Думаю, что защита — главное в любом игровом виде спорта. И от нее, от этого фундамента, уже и пляшешь.

Какие у тебя исполнители, что ты хочешь видеть? Какую схему ты применяешь в защите и какую в нападении? Ты выбираешь тактику, отталкиваясь от уровня исполнителей в твоей команде. Такое мое тренерское видение



— А впереди на что думаете делать упор — на позиционное нападение или быстрые атаки, отрывы?

— Все по-разному. И контратаки, и, в случае перехода, позиционное нападение. Все зависит от защиты. А защита строится на исполнителях, как, впрочем, и нападение. Какие у тебя исполнители, что ты хочешь видеть? Какую схему ты применяешь в защите и какую в нападении? Ты выбираешь тактику, отталкиваясь от уровня исполнителей в твоей команде. Такое мое тренерское видение. Ну и, конечно, изучаешь соперника, поэтому есть маленькие хитрости, их многие знают. Например, когда ты переходишь в нападение, нельзя сразу ставить игроков на свои места. Почему? Они должны перекрутить это так, чтобы запутать защиту, которую против тебя выставляют.

«Очень обидно, что теперь сборную России все хотят заполучить в свою группу как проходного соперника»

— Что может сдвинуть мужскую сборную России с мертвой точки? Более сильный внутренний чемпионат?

— Надо побольше участвовать в международных турнирах. К сожалению, мы утеряли свои традиции, и некогда сильную сборную России сейчас меньше приглашают на турниры. Раньше все хотели нас заполучить на турниры, на сборы. С нами интересно было играть, у нас учились. А сейчас я слышу разговоры, когда идет жеребьевка международных турниров для сборных, что нас хотят видеть в своей группе как легкого, проходного соперника. Это очень обидно. Если раньше с французами, румынами мы, грубо говоря, «ногами играли», то сейчас они нас уже обыгрывают. Как и те же китайцы с японцами, которых раньше мы просто не замечали. Это, повторюсь, очень обидно, И вернуть былой авторитет, былые победы — для этого понадобится очень большой срок.

— Сейчас ВК «Синтез» стал клубом водных видов спорта, который объединил пловцов, прыгунов в воду, ватерполистов. Что это даст?

— Это интересно. В Европе много таких объединенных клубов. По мне, это хорошо, потому что молодежь, которая приходит, к примеру, заниматься плаванием, может переквалифицироваться. Не понравилось — перешел в водное поло, в прыжки в воду. У этих видов много общего. Раньше позанимался недельку водным поло, не пошло — ушел. А теперь останется, просто станет другим заниматься, но из спорта, из клуба не уйдет.

«Проводить некоторые матчи в более современных бассейнах? Я только за, если нам найдут время для тренировок»

— Есть ли возможность в целях популяризации интересного, зрелищного, но не раскрученного водного поло перенести топ-матчи, хотя бы встречи еврокубков, из морально устаревшего «Оргсинтеза» в шикарный Дворец водных видов спорта или хотя бы в небольшой, но современный «Олимп»?

— Я согласен, это интересно, этот вопрос обсуждался с руководством. Но здесь такой нюанс. Для того, чтобы проводить игры, тем более такого уровня, в другом бассейне, нам надо хотя бы неделю потренироваться там. Потому что иначе мы утрачиваем преимущество своего поля, а оно в нашем спорте значит очень много. Так что, если нам предоставят на протяжении недели в том же Дворце водных видов каждый день время для тренировок, почему бы и нет? Я только за. Игрокам, да, лучше играть на своей территории, они привыкли к раздевалкам, знают, где водичка капает, образно говоря. Но если все заинтересованные стороны найдут приемлемый вариант, если удастся как-то совместить игры с коммерческой деятельностью, которой занимаются спортсооружения, то сыграем с удовольствием! Просто надо понимать: ажиотаж, реклама, удобные места для зрителей — это в пользу болельщиков, а вот своя вода — в пользу команды.

Мне предложение из «Синтеза» показалось очень интересным. Чем больше я проработаю, тем больше будет пользы и для команды. Сами понимаете, постоянные смены тренеров, как правило, до добра не доводят



«Хотел бы пополнить ряды казанских тренеров–«долгожителей»

— Стоит задача подготовить в «Синтезе» игроков для национальной сборной?

— Обязательно. Клуб пока в сборной не представлен, а я считаю, что идеей любого клубного тренера должно быть как можно большее представительство в национальной команде. И в молодежной, и в юношеской сборных. Это — наша приоритетная задача как клубных тренеров.

— Насколько наша школа может обеспечить потребности взрослой команды?

— Я человек новый, но знаю, что Татарстан часто выигрывал первенство России по разным возрастам. Так что школа работает, и это здорово. Плюс, есть вторая команда («Синтез-УОР», — прим. ред.), куда они могут пойти, чего нет у большинства других клубов. Оттуда можно пробиться и в «Синтез». Работает вертикаль.

— У вас контракт на каких условиях?

— Пока «один плюс один».

— Кто вам помогает?

— Роман Иванов и Евгений Ярощук, который работает с молодежью.

— В Казани любят тренеров-«долгожителей». Курбан Бердыев, Зинэтула Билялетдинов, Владимир Алекно, Араик Маргарян. Есть желание пополнить ряды этих уважаемых специалистов?

— Судя по тому, как меня приняли в клубе и как здесь все обустраивается, конечно! Мне предложение из «Синтеза» показалось очень интересным. Чем больше я проработаю, тем больше будет пользы и для команды. Сами понимаете, постоянные смены тренеров, как правило, до добра не доводят.