«Зиланткон-2018»: «Падение Гондолина», Дни Японии и бой на Киевском направлении

О новом старом ДК Ленина, отказ от коммерции и обсуждение «керченского стрелка»

Фото: Максим Платонов

Со 2 по 5 ноября в Казани пройдет фестиваль «Зиланткон», который по традиции подготовит для любителей фантастики, аниме и ролевых игр множество площадок, игр и конкурсов. О том, с каким чувством организаторы заходят в реконструированный ДК Ленина, чего стоит ждать от мероприятия и почему, на их взгляд, вовлечение молодежи в ролевые игры может предотвратить трагедии по примеру керченской — в материале «Реального времени».

«Зиланткон» на новом старом месте

В этом году Международный конвент фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон» вернется в свой родной ДК Ленина, который закрывался на реконструкцию. Председатель оргкомитета фестиваля Борис Фетисов говорит, что в обновленный ДК они заходят с двойственным чувством.

— С одной стороны, мы приходим в новое пространство, которое сильно изменилось. Если раньше для нас ДК был пространством, которое мы сами приводили в нужное нам состояние, такое пространство-трансформер, — мы могли делать практически все что угодно, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что очень многие вещи оказались, что называется, прибиты гвоздями. Их нельзя менять, нельзя трогать. Очень многое, что мы могли себе позволить в прошлом, для нас сейчас закрыто, — дал комментарий в ответ на вопрос «Реального времени» организатор «Зиланткона».

Вместе с тем он отмечает и плюсы после реконструкции ДК.

— С другой стороны, мы получили доступ на совершенно новую площадку, которая гораздо лучше, чем раньше, оборудована, больше возможностей предоставляет. Мы попробуем эти возможности по максимуму использовать, чтобы у нас было хорошо, интересно и красиво, — продолжил Фетисов.

В этом году «Зиланткон» вернется в свой родной ДК Ленина. Фото Олега Тихонова



Отвечая на другой вопрос «Реального времени», он уточнил, что бюджет мероприятия из года в год остается примерно на одном уровне. Правда, в прошлом году из-за реконструкции ДК фестиваль пришлось провести в усеченном режиме, что сказалось на его окупаемости.

— Бюджет формируется из взносов участников, внешнего финансирования практически нет — то, чего не хватает, я вынужден добавлять из своего кармана. Надеюсь, что в отличие от прошлого года он будет не минусовым, потому что тогда для меня это было несколько тяжеловато в силу закрытости фестиваля, — объяснил спикер.

Без коммерциализации и с надеждой на казанских посетителей

На XXVIII по счету «Зилантконе» доступны несколько видов билетов в диапазоне от 500 до 2 400 рублей. Максимальную сумму придется отдать за все дни проведения фестиваля — со 2 по 5 ноября. Посещение первого дня стоит 500 рублей, второго и третьего — по 800, а четвертого — снова 500. Для участников же взносы варьируются от 2 тысяч до 3,5 тысячи, в зависимости от того, каким по очереди заплатит сумму человек. Например, первые 100 участников отдают 2 тысячи рублей, последующие 200—2,2 тысячи рублей, 200 человек после них — 2,5 тысячи рублей.

— Мы ожидаем порядка 800 приезжих участников по заявкам и ждем гостей из Казани, чем больше, тем лучше. Я надеюсь, 300—400 человек в день к нам будут приходить, — ответил Фетисов на очередной вопрос нашего издания. В идеале, по его словам, он хотел бы видеть каждый день порядка 500 казанских гостей.

В этом году на фестиваль ждут участников даже из Израиля. О том, что на мероприятие съезжаются любители ролевых игр со всей России, понятно и так. На этот раз из дальних регионов Фетисов называет Томск, откуда точно приедут участники.





«Мы ожидаем порядка 800 приезжих участников по заявкам и ждем гостей из Казани, чем больше, тем лучше», — говорит Фетисов. Фото vk.com

Коммерциализировать «Зиланткон» его организатор не планирует, как и просить значительной поддержки спонсоров. По его словам, помощь со стороны чревата тем, что рассчитывать на эти средства не приходится — если в один год партнеры вложатся в фестиваль, то на следующий они могут этого не сделать, а искушенная публика уже будет ждать большего размаха.



— В этом смысле для меня удобнее не зависеть, не играть на это «сегодня можем, завтра не можем», а все уже ждут, как было вчера. Второй момент — деньги я зарабатываю в другом месте, и снизить финансовую нагрузку не получится. Мы просчитали разные варианты, и в принципе единственный момент, который мы используем в качестве дохода, — это как раз приглашение жителей Казани с возможностью посетить нас как культурное событие. Эти билеты нам очень сильно помогают — это то, от чего мы значимо зависим. Но это честный обмен — мы вам красивое, интересное событие, вы — платите за вход, — рассказал организатор.

Он отмечает, что спонсоры никогда не выделяли на «Зиланткон» серьезные средства. В основном помощь заключается в предоставлении воды, транспорта, мебели.

— Мы на таких историях в основном работаем и сами помогаем кому нужно матресурсами, которые есть у нас. Скорее это не спонсорская история, а история дружбы и взаимопомощи.

С рок-балами и боевыми турнирами

На этот раз программу фестиваля называют более насыщенной, чем обычно. Всего запланировано порядка 300 мероприятий. Каждый вечер в рамках «Зиланткона» будут проходить балы — например, 3 ноября команда KatzenGlück организует рок-бал по текстовой игровой вселенной Vampire: TheMasquerade, 4 ноября ижевский клуб исторического танца проведет «Королевский бал в Стедвике» по компьютерной игре Might and Magic.

Каждый вечер в рамках «Зиланткона» будут проходить балы. Фото Максима Платонова



Ожидается также презентация книги Толкиена «Падение Гондолина», дуэльный турнир по правилам Федерации дуэльного фехтования РФ, настольные игры, ярмарка, песенный турнир, площадка для участия в настольных играх, концерты и традиционный конкурс костюмов.

Акцентируют внимание организаторы и на том, что в этот раз запланирована специальная программа, связанная с японской культурой. Активности на фестивале предлагают сами его участники, и на этот раз они заявили множество мероприятий на японскую тематику, в числе которых конкурсы стихов, показ элементов боевых искусств, три спектакля-стилизации. Кроме того, на Дни Японии в Казань приедут японцы, занимающиеся костюмированными представлениями. Они планируют принять участие в «Зилантконе».

4 ноября в программе фестиваля заявлены бои на шпагах и мечах. Хотя в целом мероприятие предполагает маркировку «0+», организаторы планируют тщательно следить за тем, кто будет участвовать в боях. Владислав Хабаров, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ, рассказал, что пройдут турниры по дуэльному фехтованию с оружием XVIII—XIX веков, турнир по игровому фехтованию, где игроки будут представлять определенный персонаж. Участников также ждет артистическое фехтование — это что-то среднее между театральной постановкой и умением показать владение каким-либо оружием.

— Турнир стрелков из лука активно развивается в нашем направлении. Исторические, а не спортивные луки, и не только попадание в цель, но и выполнение различных упражнений — стрельба с разворота, на разных дистанциях, друг по другу и тому подобные вещи, — рассказал Хабаров.

Пройдут турниры по дуэльному фехтованию с оружием XVIII—XIX веков, турнир по игровому фехтованию. Фото Максима Платонова



Кроме того, 5 ноября во внутреннем дворе Нацмузея участники «Зиланткона» проведут реконструкцию боя Великой Отечественной войны под названием «Бой на Киевском направлении». Программа посвящена 75-летию освобождения Киева от фашистских захватчиков. Бой станет художественно-реконструкторским, поскольку предполагается, что будет восстановлен не конкретный бой, а то, как он мог пройти в 1943 году. В нем примут участие порядка 60—70 человек.

«Если бы товарищ стрелок в свое время попал в игровой клуб, скорее всего, ничего этого бы не было»

С подачи журналистов спикеры немного ушли от темы «Зиланткона» и высказали свое мнение по поводу того, как игры влияют на психику подростка. Тема стала еще более обсуждаемой после недавнего инцидента в Керчи.

— Игры на психику подростков однозначно влияют положительно. Из нашей практики огромнейшее количество примеров, когда люди раскрепощались, находили себя в обществе через ролевые игры. Ролевая игра — это не только, когда ты погружаешься в ролевой мир, ты в любом случае вынужден общаться с другими игроками. Многим закомплексованным людям легче это сделать в образе другого персонажа, нежели самого себя. Но, играя в образе другого персонажа, он тренируется находить общие точки, выходить из каких-то ситуаций и тому подобное. Он на этой тренировке потом уже может выйти в нормальную жизнь, — считает Владислав Хабаров.

Среди плюсов участия в «боевых действиях» он называет возможность выплеснуть свою агрессию, обретение уверенности теми ребятами, которых тиранят сверстники.

— Люди не просто изменяют свою психику, а изменяют ее в лучшую сторону. Если бы товарищ стрелок в свое время попал в игровой клуб, скорее всего, ничего этого бы не было, — убежден спикер.

Среди плюсов участия в «боевых действиях» Владислав Хабаров называет возможность выплеснуть свою агрессию. Фото Максима Платонова



Борис Фетисов отметил, что влияние игр на жизнь человека, безусловно, присутствует, но оно очень индивидуально.

— Это на уровне одного человека. На уровне сообщества если у человека есть окружение, в котором он может обсуждать темы, позволяющие творить, а в играх это, как правило, темы, позволяющие создать нечто. Если мы даже играем в разрушение, нужно создать то, что мы разрушим, создать эту самую игру. Если у нас есть созидательный фокус в коммуникации, то он, безусловно, оказывает положительное воздействие. Игра — это опыт. Человек получает опыт действия в совершенно разных ситуациях. В этом смысле опыт действия в жизненной ситуации стоит человеку средств, здоровья, свободы, имени, много чего. В игре я вхожу в шкурку другого персонажа, существующего в ограниченном времени и пространстве. Я там могу что-то сделать, потом игра закончилась, и я из этого персонажа вышел, — рассуждал организатор «Зиланткона».

По его словам, если в игре человек делает странные для остального коллектива вещи, сообщество может дать ему это понять.

— Есть такая процедура — обсуждение, завершение игры. Это техника безопасности. Человек просто садится и рассказывает, что он делал, почему, на каких основаниях. Возникает опыт рефлексии, и человек начинает относиться к своим действиям уже критически. В этом смысле игра дает возможность приобретения такого опыта, не влекущего социальные, финансовые последствия.

Еще одним преимуществом игр Фетисов называет возможность применить свои теоретические знания на практике, что придает ценность образованию. И последний важный пункт — это возможность учиться действовать при фатальном дефиците событий для современного молодого человека.

— Он попадает в массу индустрий, которые борются за его свободное время и внимание. После этого он теряет субъектность и становится объектом — покупателем, потребителем. Все. Для него события не происходит, для него происходит некая трансляция на него контента, и человек спокойно его потребляет. В один прекрасный момент вдруг понимает, что он никто, и, чтобы стать кем-то, ему нужно вырваться из объективированного пространства и что-то совершить. А что совершить — он не знает, потому что этому не учат, не показывают. Дальше мы получаем в критически доведенных случаях те самые трагедии, которые у нас происходят, и не только у нас, — поделился мнением спикер.