«Зиланткон-2018»: «Падение Гондолина», Дни Японии и бой на Киевском направлении
О новом старом ДК Ленина, отказ от коммерции и обсуждение «керченского стрелка»
Со 2 по 5 ноября в Казани пройдет фестиваль «Зиланткон», который по традиции подготовит для любителей фантастики, аниме и ролевых игр множество площадок, игр и конкурсов. О том, с каким чувством организаторы заходят в реконструированный ДК Ленина, чего стоит ждать от мероприятия и почему, на их взгляд, вовлечение молодежи в ролевые игры может предотвратить трагедии по примеру керченской — в материале «Реального времени».
«Зиланткон» на новом старом месте
В этом году Международный конвент фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон» вернется в свой родной ДК Ленина, который закрывался на реконструкцию. Председатель оргкомитета фестиваля Борис Фетисов говорит, что в обновленный ДК они заходят с двойственным чувством.
— С одной стороны, мы приходим в новое пространство, которое сильно изменилось. Если раньше для нас ДК был пространством, которое мы сами приводили в нужное нам состояние, такое пространство-трансформер, — мы могли делать практически все что угодно, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что очень многие вещи оказались, что называется, прибиты гвоздями. Их нельзя менять, нельзя трогать. Очень многое, что мы могли себе позволить в прошлом, для нас сейчас закрыто, — дал комментарий в ответ на вопрос «Реального времени» организатор «Зиланткона».
Вместе с тем он отмечает и плюсы после реконструкции ДК.
— С другой стороны, мы получили доступ на совершенно новую площадку, которая гораздо лучше, чем раньше, оборудована, больше возможностей предоставляет. Мы попробуем эти возможности по максимуму использовать, чтобы у нас было хорошо, интересно и красиво, — продолжил Фетисов.
Отвечая на другой вопрос «Реального времени», он уточнил, что бюджет мероприятия из года в год остается примерно на одном уровне. Правда, в прошлом году из-за реконструкции ДК фестиваль пришлось провести в усеченном режиме, что сказалось на его окупаемости.
— Бюджет формируется из взносов участников, внешнего финансирования практически нет — то, чего не хватает, я вынужден добавлять из своего кармана. Надеюсь, что в отличие от прошлого года он будет не минусовым, потому что тогда для меня это было несколько тяжеловато в силу закрытости фестиваля, — объяснил спикер.
Без коммерциализации и с надеждой на казанских посетителей
На XXVIII по счету «Зилантконе» доступны несколько видов билетов в диапазоне от 500 до 2 400 рублей. Максимальную сумму придется отдать за все дни проведения фестиваля — со 2 по 5 ноября. Посещение первого дня стоит 500 рублей, второго и третьего — по 800, а четвертого — снова 500. Для участников же взносы варьируются от 2 тысяч до 3,5 тысячи, в зависимости от того, каким по очереди заплатит сумму человек. Например, первые 100 участников отдают 2 тысячи рублей, последующие 200—2,2 тысячи рублей, 200 человек после них — 2,5 тысячи рублей.
— Мы ожидаем порядка 800 приезжих участников по заявкам и ждем гостей из Казани, чем больше, тем лучше. Я надеюсь, 300—400 человек в день к нам будут приходить, — ответил Фетисов на очередной вопрос нашего издания. В идеале, по его словам, он хотел бы видеть каждый день порядка 500 казанских гостей.
В этом году на фестиваль ждут участников даже из Израиля. О том, что на мероприятие съезжаются любители ролевых игр со всей России, понятно и так. На этот раз из дальних регионов Фетисов называет Томск, откуда точно приедут участники.
Коммерциализировать «Зиланткон» его организатор не планирует, как и просить значительной поддержки спонсоров. По его словам, помощь со стороны чревата тем, что рассчитывать на эти средства не приходится — если в один год партнеры вложатся в фестиваль, то на следующий они могут этого не сделать, а искушенная публика уже будет ждать большего размаха.
— В этом смысле для меня удобнее не зависеть, не играть на это «сегодня можем, завтра не можем», а все уже ждут, как было вчера. Второй момент — деньги я зарабатываю в другом месте, и снизить финансовую нагрузку не получится. Мы просчитали разные варианты, и в принципе единственный момент, который мы используем в качестве дохода, — это как раз приглашение жителей Казани с возможностью посетить нас как культурное событие. Эти билеты нам очень сильно помогают — это то, от чего мы значимо зависим. Но это честный обмен — мы вам красивое, интересное событие, вы — платите за вход, — рассказал организатор.
Он отмечает, что спонсоры никогда не выделяли на «Зиланткон» серьезные средства. В основном помощь заключается в предоставлении воды, транспорта, мебели.
— Мы на таких историях в основном работаем и сами помогаем кому нужно матресурсами, которые есть у нас. Скорее это не спонсорская история, а история дружбы и взаимопомощи.
С рок-балами и боевыми турнирами
На этот раз программу фестиваля называют более насыщенной, чем обычно. Всего запланировано порядка 300 мероприятий. Каждый вечер в рамках «Зиланткона» будут проходить балы — например, 3 ноября команда KatzenGlück организует рок-бал по текстовой игровой вселенной Vampire: TheMasquerade, 4 ноября ижевский клуб исторического танца проведет «Королевский бал в Стедвике» по компьютерной игре Might and Magic.
Ожидается также презентация книги Толкиена «Падение Гондолина», дуэльный турнир по правилам Федерации дуэльного фехтования РФ, настольные игры, ярмарка, песенный турнир, площадка для участия в настольных играх, концерты и традиционный конкурс костюмов.
Акцентируют внимание организаторы и на том, что в этот раз запланирована специальная программа, связанная с японской культурой. Активности на фестивале предлагают сами его участники, и на этот раз они заявили множество мероприятий на японскую тематику, в числе которых конкурсы стихов, показ элементов боевых искусств, три спектакля-стилизации. Кроме того, на Дни Японии в Казань приедут японцы, занимающиеся костюмированными представлениями. Они планируют принять участие в «Зилантконе».
4 ноября в программе фестиваля заявлены бои на шпагах и мечах. Хотя в целом мероприятие предполагает маркировку «0+», организаторы планируют тщательно следить за тем, кто будет участвовать в боях. Владислав Хабаров, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ, рассказал, что пройдут турниры по дуэльному фехтованию с оружием XVIII—XIX веков, турнир по игровому фехтованию, где игроки будут представлять определенный персонаж. Участников также ждет артистическое фехтование — это что-то среднее между театральной постановкой и умением показать владение каким-либо оружием.
— Турнир стрелков из лука активно развивается в нашем направлении. Исторические, а не спортивные луки, и не только попадание в цель, но и выполнение различных упражнений — стрельба с разворота, на разных дистанциях, друг по другу и тому подобные вещи, — рассказал Хабаров.
Кроме того, 5 ноября во внутреннем дворе Нацмузея участники «Зиланткона» проведут реконструкцию боя Великой Отечественной войны под названием «Бой на Киевском направлении». Программа посвящена 75-летию освобождения Киева от фашистских захватчиков. Бой станет художественно-реконструкторским, поскольку предполагается, что будет восстановлен не конкретный бой, а то, как он мог пройти в 1943 году. В нем примут участие порядка 60—70 человек.
«Если бы товарищ стрелок в свое время попал в игровой клуб, скорее всего, ничего этого бы не было»
С подачи журналистов спикеры немного ушли от темы «Зиланткона» и высказали свое мнение по поводу того, как игры влияют на психику подростка. Тема стала еще более обсуждаемой после недавнего инцидента в Керчи.
— Игры на психику подростков однозначно влияют положительно. Из нашей практики огромнейшее количество примеров, когда люди раскрепощались, находили себя в обществе через ролевые игры. Ролевая игра — это не только, когда ты погружаешься в ролевой мир, ты в любом случае вынужден общаться с другими игроками. Многим закомплексованным людям легче это сделать в образе другого персонажа, нежели самого себя. Но, играя в образе другого персонажа, он тренируется находить общие точки, выходить из каких-то ситуаций и тому подобное. Он на этой тренировке потом уже может выйти в нормальную жизнь, — считает Владислав Хабаров.
Среди плюсов участия в «боевых действиях» он называет возможность выплеснуть свою агрессию, обретение уверенности теми ребятами, которых тиранят сверстники.
— Люди не просто изменяют свою психику, а изменяют ее в лучшую сторону. Если бы товарищ стрелок в свое время попал в игровой клуб, скорее всего, ничего этого бы не было, — убежден спикер.
Борис Фетисов отметил, что влияние игр на жизнь человека, безусловно, присутствует, но оно очень индивидуально.
— Это на уровне одного человека. На уровне сообщества если у человека есть окружение, в котором он может обсуждать темы, позволяющие творить, а в играх это, как правило, темы, позволяющие создать нечто. Если мы даже играем в разрушение, нужно создать то, что мы разрушим, создать эту самую игру. Если у нас есть созидательный фокус в коммуникации, то он, безусловно, оказывает положительное воздействие. Игра — это опыт. Человек получает опыт действия в совершенно разных ситуациях. В этом смысле опыт действия в жизненной ситуации стоит человеку средств, здоровья, свободы, имени, много чего. В игре я вхожу в шкурку другого персонажа, существующего в ограниченном времени и пространстве. Я там могу что-то сделать, потом игра закончилась, и я из этого персонажа вышел, — рассуждал организатор «Зиланткона».
По его словам, если в игре человек делает странные для остального коллектива вещи, сообщество может дать ему это понять.
— Есть такая процедура — обсуждение, завершение игры. Это техника безопасности. Человек просто садится и рассказывает, что он делал, почему, на каких основаниях. Возникает опыт рефлексии, и человек начинает относиться к своим действиям уже критически. В этом смысле игра дает возможность приобретения такого опыта, не влекущего социальные, финансовые последствия.
Еще одним преимуществом игр Фетисов называет возможность применить свои теоретические знания на практике, что придает ценность образованию. И последний важный пункт — это возможность учиться действовать при фатальном дефиците событий для современного молодого человека.
— Он попадает в массу индустрий, которые борются за его свободное время и внимание. После этого он теряет субъектность и становится объектом — покупателем, потребителем. Все. Для него события не происходит, для него происходит некая трансляция на него контента, и человек спокойно его потребляет. В один прекрасный момент вдруг понимает, что он никто, и, чтобы стать кем-то, ему нужно вырваться из объективированного пространства и что-то совершить. А что совершить — он не знает, потому что этому не учат, не показывают. Дальше мы получаем в критически доведенных случаях те самые трагедии, которые у нас происходят, и не только у нас, — поделился мнением спикер.
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