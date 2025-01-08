Губернатор Саратовской области Бусаргин: «В Энгельсе будет введен режим ЧС»

Фото: Артем Гафаров

В городе Энгельсе Саратовской области будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Ночью 8 января город подвергся атаке беспилотников.

Также губернатор заявил о смерти двух сотрудников пожарной службы МЧС, участвовавших при тушении пожара на промышленном предприятии. Еще один специалист, по словам Бусаргина, госпитализирован в больницу.

— В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации. К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу, — написал Бусаргин в своих соцсетях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным специалистов управления Роспотребнадзора, превышения загрязняющих веществ в районе возгорания в Энгельсе не фиксировалось.

Ночью 8 января Саратов и Энгельс стали объектами массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий.

Режим ЧС вводится в российских регионах в случае каких-либо бедствий или катаклизмов, представляющих большую опасность. Данный режим позволяет оперативно реагировать и привлекать все возможные силы для устранения последствий.

Зульфат Шафигуллин