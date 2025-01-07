В США зарегистрировали первую смерть человека от птичьего гриппа H5N1

Фото: Максим Платонов

В Луизиане зафиксирована первая в истории США смерть человека от вируса птичьего гриппа H5N1. Умерший был старше 65 лет и находился в больнице штата. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Для предотвращения заражения важно избегать контакта с дикими птицами и другими потенциально инфицированными животными.

Птичий грипп H5N1 был впервые обнаружен в США среди диких птиц в Южной Каролине в январе 2022 года. С тех пор вирус распространился в нескольких штатах, включая Калифорнию, где он был зафиксирован в июле того же года. В марте 2024 года были зарегистрированы случаи инфекции у коров в Техасе и Канзасе, а всего с момента начала вспышки было подтверждено 66 случаев заражения среди людей в 10 штатах.



Анастасия Фартыгина