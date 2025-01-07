В Татарстане Росгвардия обеспечила безопасность во время Рождества

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в период празднования Рождества Христова не было зафиксировано нарушений правопорядка благодаря слаженной работе Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвардии, включая военнослужащих казанского специального моторизованного полка, бойцов ОМОНа «Ак барс» и «Тайфун», а также кинологов со служебными собаками, обеспечивали безопасность прихожан на богослужениях в православных храмах.

Особое внимание уделялось крупным религиозным объектам, таким как Раифский Богородицкий монастырь и собор Казанской иконы Божией Матери.

В Набережных Челнах перед началом служб кинологи провели обследование храмов на предмет выявления опасных предметов. На всей территории республики для поддержания правопорядка также работали сотрудники вневедомственной охраны.

Принятые меры в сотрудничестве с МВД позволили обеспечить спокойствие и безопасность во время праздничных мероприятий, подчеркнули в пресс-службе.

Анастасия Фартыгина