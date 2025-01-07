Владимир Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после землетрясения в Тибете

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в Тибете. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В своем обращении Путин выразил глубокое сожаление по поводу гибели людей и подчеркнул готовность России оказать необходимую помощь Китаю в этот трудный период. Он также подчеркнул важность международной солидарности в преодолении последствий стихийных бедствий.

Землетрясение, которое произошло в Тибете, унесло жизни множества людей и вызвало значительные разрушения. Власти Китая продолжают оценивать ущерб и организовывать спасательные операции для пострадавших.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее в Тибетском автономном районе Китая, унесло жизни 53 человек и привело к разрушению более 1 тыс. домов. Об этом сообщили в «Интерфакс».



Анастасия Фартыгина