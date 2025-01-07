Казань и Нальчик свяжут авиарейсами в 2025 году

Фото: Максим Платонов

В 2025 году жители и гости Нальчика смогут воспользоваться новыми авиарейсами в Казань. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии Аслан Дышеков.

Решение о запуске рейсов стало возможным благодаря выделению 57 млн рублей из республиканского бюджета на субсидирование авиаперевозок.

— Это позволит не только наладить маршрут до Казани, но и увеличить количество рейсов в Санкт-Петербург, — подчеркнул Дышеков. В настоящее время рейсы в северную столицу выполняются не ежедневно, однако с введением новых субсидий их частота возрастет.

Кроме того, министр добавил, что все необходимые договоры уже подписаны, а с 4 января этого года также начал работать рейс между Нальчиком и Сочи.

Анастасия Фартыгина