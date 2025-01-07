Первого вице-мэра Казани наградили орденом Святого князя Даниила Московского III степени

Первый заместитель главы муниципального образования Казани Денис Калинкин был удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Награду ему вручил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, после литургии в соборе Казанской иконы Божией Матери.

Орден присуждается за значительные заслуги в возрождении духовной жизни страны. В этом году Калинкин активно поддержал строительство храма «Целительница» в честь иконы Божией Матери на территории Детской республиканской клинической больницы.

Его деятельность и участие в жизни православной общественности были отмечены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, что стало основанием для награждения.

Анастасия Фартыгина