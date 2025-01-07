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Первого вице-мэра Казани наградили орденом Святого князя Даниила Московского III степени

19:17, 07.01.2025
Первого вице-мэра Казани наградили орденом Святого князя Даниила Московского III степени
Фото: предоставлено пресс-службой Татарстанской митрополии

Первый заместитель главы муниципального образования Казани Денис Калинкин был удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

  • Награду ему вручил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, после литургии в соборе Казанской иконы Божией Матери.

Орден присуждается за значительные заслуги в возрождении духовной жизни страны. В этом году Калинкин активно поддержал строительство храма «Целительница» в честь иконы Божией Матери на территории Детской республиканской клинической больницы.

Его деятельность и участие в жизни православной общественности были отмечены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, что стало основанием для награждения.

Анастасия Фартыгина

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