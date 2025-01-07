Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством российских космонавтов на МКС
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Александром Горбуновым, которые находятся на МКС. Патриарх рассказал, что и сам в детстве мечтал покорять космос:
— Я, тогда ученик седьмого класса, когда услышал о полете первого нашего космонавта, тоже как-то загорелся этой идеей... — передает его слова Russia Today.
Космонавты в ходе общения обменялись поздравлениями с патриархом, а также обратились к россиянам и пожелали всем крепкого здоровья и мира.
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