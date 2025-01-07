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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов

07:00, 07.01.2025
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня, 7 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики. Днем местами небольшой снег, метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов.

Напомним, что утром возможен туман и до -18 градусов.

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Общество Татарстан

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