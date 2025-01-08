Танкер «Волгонефть-239» уберут с берега после откачки мазута

Дальнейшую судьбу танкера решит владелец

Фото: Валерий Скурыдин

Танкер «Волгонефть-239», который сел на мель в Черном море, будет убран с берега только после откачки мазута из кормовой части, сообщила Морская спасательная служба.



Кормовую часть танкера планируют снять с отмели и перевезти в безопасное место. Дальнейшую судьбу части танкера решит судовладелец, который отправит ее на утилизацию или реновацию.

Напомним, что 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Дарья Беззубова