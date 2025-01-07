В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла: 53 человека погибли

Землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее в Тибетском автономном районе Китая, унесло жизни 53 человек и привело к разрушению более 1 тыс. домов. Об этом сообщили в «Интерфакс».

Подземный толчок зафиксировали в 04.05 по московскому времени, его эпицентр находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг, недалеко от границы с Непалом и Индией.

Местные власти незамедлительно отреагировали на бедствие, направив более 1,5 тыс. спасателей для поиска выживших и эвакуации пострадавшего населения. Спасательные работы координирует рабочая группа Госсовета Китая в условиях угрозы повторных толчков.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность сотрясений в эпицентре была оценена как «опустошительная». Геологическая служба США, в свою очередь, оценила магнитуду землетрясения в 7,1, что подчеркивает серьезность произошедшего инцидента.

Анастасия Фартыгина