Названы лауреаты «Золотого глобуса», в Кировской области на пожаре погибли 8 человек, РФ — шестая в мире по IQ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 6 января.
- В Лос-Анджелесе прошла вторая по значимости после «Оскара» кинопремия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов. В категории «Лучший драматический фильм» приз получил «Бруталист», «Лучшая комедия или мюзикл» — «Эмилия Перес». Лучшим актером в драме стал Эдриан Броуди («Бруталист»), лучшей актрисой — Фернанда Торрес («Я все еще здесь»). В комедии лучшими стали Себастиан Стэн («Другой человек») и Деми Мур («Субстанция»). Статуэтки за лучшие второплановые роли выиграли Зои Салдана («Эмилия Перес») и Киран Калкин («Настоящая боль»). Напомним, в категории «Лучшая мужская роль второго плана» был номинирован российский актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора».
- Этой ночью также стало известно, что Юра Борисов и Марк Эйдельштейн за роли в «Аноре» номинированы на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший актер второго плана». Всего картина получила девять номинаций.
- Россия заняла шестое место в рейтинге стран по коэффициенту интеллекта (IQ). У жителей страны наблюдается самый большой прогресс среди стран в первой десятке: средний показатель увеличился на 2,67 балла — до 103 баллов. В топ-5 стран вошли Китай, Иран, Южная Корея, Япония и Сингапур.
- КНДР осуществила первый в этом году ракетный запуск. Предположительно, это была баллистическая ракета, сообщила береговая охрана Японии. Она упала за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море. Информации об ущербе нет.
- В результате пожара в жилом одноэтажном доме в поселке Кильмезь Кировской области погибли восемь человек в возрасте от 66 до 92 лет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Возгорание полностью ликвидировано. Возбуждено уголовное дело.
- На США обрушилась снежная буря с сильными снегопадами и ветром порывами до 22 м/с. По данным CNN, она может стать самой мощной за последние 10 лет. В Вашингтоне объявили ЧС.
- Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Минцифры РФ установить единовременные выплаты от 3 до 5 млн рублей для военкоров в случае ранения или гибели военных корреспондентов, работающих в зоне СВО. На данный момент компенсация составляет до 2 млн рублей и выплачивается из средств редакции СМИ.
- За ночь дежурные средства уничтожили 12 украинских беспилотников: семь — над Курской областью, по два — над Белгородской и Брянской областями и один — над Крымом.
Дарья Пинегина
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