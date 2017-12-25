ДК Ленина: памятник советской архитектуры обновили впервые за полвека

После первого и единственного капитального ремонта ДК им. Ленина его двери открыли с песнями, плясками и благодарностями президенту республики

Фото: Олег Тихонов

За неделю до Нового года свои двери после капитального ремонта открыл ДК им. Ленина. Знаковое для объекта событие происходило буквально на глазах президента республики, который вместе с коммунистом Хафизом Миргалимовым и чиновниками прошелся по обновленным залам и даже успел выслушать не меньше «тонны» благодарностей в свой адрес. Корреспондент «Реального времени» побывал на обходе и лично убедился, что крупнейший в Авиастроительном районе дом культуры стал чище, светлее и новее.

Первый за более чем 50 лет

Как и было обещано, в преддверии Нового года жителям Авиастроительного района власти устроили подарок и открыли после капитального ремонта ДК им. Ленина. С сегодняшнего дня там уже начали заниматься творческие коллективы, за работой которых успел понаблюдать президент Татарстана Рустам Минниханов. Для ДК Ленина ремонт стал знаковым и первым за более чем 50 лет работы культурного центра (он построен в 1960 году). По его обновленным залам сегодня вместе с главой республики не без удовольствия прошелся первый секретарь республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов, которому президент еще в 2016 году пообещал достойно отремонтировать объект.

Не обошлось и без других первых лиц Татарстана и Казани — внимательно разглядывая внутреннее убранство, по отремонтированным помещениям ДК прошлись министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, мэр города Ильсур Метшин, генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, руководитель исполкома Казани Денис Калинкин со своим заместителем Дамиром Фаттаховым, глава управления культуры исполкома Азат Абзалов и другие.

На втором этаже, в бальном зале, во время обхода Рустама Минниханова проводился новогодний утренник для детей друзей ДК Ленина — заводчан с КАПО имени Горбунова. Нарядные, радостные детишки тут же захватили внимание президента, а один из них, стоя рядом с Дедом Морозом, но обращаясь к главе республики, зачитал стихотворение на татарском, которое, конечно, заканчивалось благодарностью в адрес VIP-гостя. Еще одно стихотворение про то, как он понастроит дворцов культуры по всему Татарстану, если станет президентом, мальчик, волнуясь, рассказал на русском языке.







В бальном зале проходил новогодний утренник для детей заводчан с КАПО имени Горбунова



Рустам Минниханов у микрофона читать Деду Морозу стихи не стал, но на татарском и русском всех поздравил с Новым годом, пожелав в первую очередь детям, чтобы они жили в России в мире и согласии.

— На самом деле, этот дворец культуры очень востребован. Долгие годы здесь требовалось провести ремонт, но не получалось. Сегодня получилось, и я призываю к тому, чтобы ДК был предоставлен прежде всего нашим детям, ну и взрослым — нас встречал прекрасный коллектив, они тоже могли бы здесь показывать свое творчество, — обратился президент к присутствующим и под радостное, почти дружное «Спасибо!» пошел дальше осматривать отремонтированные угодья.

С выставкой плакатов и ретрофото

Следующим пунктом осмотра для главы республики стал зрительный зал, в который, по словам директора ДК, уже выстроилась очередь из желающих его занять. Рустам Минниханов долго на одном месте не задерживался, слушая и попутно разглядывая результаты освоенных миллионов. На секунду внимание президента захватили новые пластиковые окна в зрительном зале, после чего он направился осматривать выставку плакатов, связанных с Казанью. Там же директор ЦСК «Смена» Роберт Хасанов представил президенту новую книгу издательства «Смена» — «Пространство спорта. Стадионы советской Казани», написанную Дмитрием Козловым. Как позже Хасанов рассказал «Реальному времени», всего на выставке было представлено 28 плакатов о Казани, но на самом деле в хранилищах «Смены» их гораздо больше. По задумке организаторов выставки, дополняясь и меняясь, она будет кочевать из одного общественного пространства в другое, но пока останется в ДК Ленина.

Архивные фотографии из коллекции дома культуры были сняты в советские годы на мероприятиях и занятиях в ДК



Рядом с плакатами о Казани в одном зале разместился своеобразный телепорт в 60—70-е годы — директор КДК им. Ленина Наталья Ильясова показала президенту архивные фотографии из коллекции дома культуры, снятые в советские годы на мероприятиях и занятиях в ДК.



Тем временем на третьем этаже ДК полным ходом кипела работа — в соседнем зале, с залихватски отыгрывающими на баянах представителями татарского ансамбля, у станка занимались хрупкие юные балерины, а в зале с отреставрированным портретом Владимира Ильича президента встречали танцоры с армейской выправкой, в ярких платьях. Естественно, портрет вождя мирового пролетариата не мог не заинтересовать Хафиза Миргалимова, который унес со встречи трофей в виде совместной фотографии с Рустамом Миннихановым на фоне Владимира Ленина.

Хотя весь обход VIP-гостя уложился в минут 15—20, судя по всему, как для коммунистов, так для обитателей ДК им. Ленина он стал настоящим событием. Чего стоили только нескрываемо радостные выражения лиц участников татарского творческого коллектива, каждому из которых Рустам Минниханов лично пожал руку. Кажется, что для музыкантов это был лучший подарок на Новый год.

Что изменилось?

Спустя 8 месяцев ремонта, на который было выделено практически 350 млн рублей, кардинально ничего не изменилось — по словам директора КДК им. Ленина Натальи Ильясовой, так как объект является культурным наследием, масштабные изменения в нем проводить запрещено.

В зрительный зал, по словам директора ДК, уже выстроилась очередь из желающих его занять



— Поэтому все, как было исторически — стены, расположение залов, — все осталось именно в таком же виде. Либо это капитально отремонтировали, либо провели реставрацию, — позже пояснила журналистам Ильясова.

В частности, на входе в ДК посетителей все так же встречает знакомый по интерьеру холл с мраморными полами и мраморными колоннами, откуда мраморные же лестницы ведут на второй этаж. Отдельно стоит обратить внимание на дубовый паркет в бальной зале на втором этаже, о котором, кстати, во время обхода Наталья Ильясова лично рассказывала Рустаму Минниханову. Прежний паркет, который десятилетиями служил верой и правдой, по большей части восстановлению не подлежал, поэтому его пришлось заменить на новый, тоже из дуба. На тех участках, которые еще можно было спасти, специалисты провели реставрационные работы. Прежде всего капитальный ремонт затронул инженерные сети, которые полностью заменили. Обновлению также подверглись стены и потолки дома культуры, которые после ремонта приобрели чистый и презентабельный вид.

Планы у директора ДК Натальи Ильясовой — просто грандиозные



Пока без материально-технической базы, но с грандиозными планами

Планы на ДК Ленина, по словам его директора Натальи Ильясовой, просто грандиозные — от репетиций и концертов с выставками до постановок самых известных российских, татарстанских и даже, может быть, международных театров. В будущем там также обещают открыть первый в Казани городской кинозал.

Правда, пока в полную силу ДК Ленина заработать не может, так как там не хватает мебели, оборудования и таких нужных мелочей, как, например, занавесок.

— Нам нужны средства для того, чтобы приобретать оборудование для концертного зала, для кинозала; мебель, одежда — этого пока нет, но мы ждем, что, наверно, будет принято положительное решение [по этому вопросу], — рассказала Наталья Ильясова. Подробнее денежный вопрос директор ДК с журналистами предпочла дипломатично не обсуждать, но, очевидно, что здесь решающее слово остается за властями города и республики. А пока Наталья Ильясова радуется самому факту завершения ремонта, однозначно отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» об эмоциях, которые она испытывает.

— Я испытываю чувство гордости и благодарности к президенту Республики Татарстан за то, что он выделил средства, и мы буквально через восемь месяцев смогли все открыть, — говорит директор ДК Ленина.

1 / 63 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

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