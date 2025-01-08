Прошедший год стал рекордным по количеству путешествий по России

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За 11 месяцев 2024 года россияне и иностранные гости совершили почти 80 млн туристических поездок по стране. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

— За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 миллионов и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя (за 23 года), — сказал он.

В прошлом году число турпоездок по России составило 79,2 млн. По словам Чернышенко, увеличивается и поток путешественников из-за рубежа.

— Особенно впечатляет динамика на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области — на 142%, а в Приморье — на 112%. Значительная часть из них — путешественники из Китая, — добавил он.



Напомним, прошедший год для сферы туризма Татарстана ознаменован чередой крупных международных мероприятий, самым значимым из которых стал саммит БРИКС. Событие такого масштаба повысило узнаваемость Татарстана и заметно подогрело интерес туристов к республике и Казани. Пожинать плоды этой известности представители туриндустрии рассчитывают в наступившем году. В целом 2024-й ознаменовался ростом внутреннего и въездного туризма, выездное же направление демонстрирует сильный спад. Подробнее об этом «Реальному времени» рассказали эксперты и игроки рынка.

Елизавета Пуншева