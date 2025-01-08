По итогам 2024 года турпоток из России в Таиланд увеличился на 18%

Фото: Динар Фатыхов

Турпоток из России в Таиланд по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению в 2023-м, когда страну посетили 1,48 млн россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства туризма и спорта Таиланда.

За 12 месяцев 2024 года Таиланд посетили 1,7 млн россиян. Они заняли пятое место по числу визитов среди всех национальных групп туристов. Всего в прошлом году в королевстве побывали 35,5 млн иностранных туристов. Наибольшее количество гостей приехало из Китая (6,7 млн), Малайзии (4,9 млн), Индии (2,1 млн) и Южной Кореи (1,9 млн).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В течение первых пяти дней текущего года в Таиланд отправились более 500 тыс. иностранцев. В их числе почти 47 тыс. россиян, занимающих сейчас третье место по числу посещений королевства.

Напомним, за 11 месяцев 2024 года россияне и иностранные туристы совершили почти 80 миллионов поездок по нашей стране. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 миллионов и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.



Галия Гарифуллина