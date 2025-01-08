В аэропортах Казани и Нижнекамска утром вводились временные ограничения на полеты

Фото: Мария Зверева

Сегодня утром ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах четырех городов. Об этом сообщили в Росавиации.

Так, в Казани и Нижнекамске ограничения сняли в 8.00, в Ульяновске — в 7.00, а в Саратове — в 5.30.

Уточняется, что в период действия ограничений самолеты на запасные аэродромы не уходили.

Напомним, аналогичные ограничения вводились 5 января.

Елизавета Пуншева