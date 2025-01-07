В Казани на улице Мавлютова произошел пожар из-за неосторожности при курении

Фото: Реальное время

В Казани на улице Мавлютова, 17, произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Пожарные, прибывшие на место происшествия, успешно эвакуировали 60-летнего мужчину с помощью дыхательной маски и передали его медикам для осмотра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Мужчина не пострадал.

Огонь охватил площадь 10 квадратных метров, где огнеборцы ликвидировали возгорание вещей и мебели. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Ведомство напоминает гражданам о мерах предосторожности: не курите в постели, оборудуйте место для курения пепельницей и убедитесь, что сигарета полностью потушена.

Анастасия Фартыгина