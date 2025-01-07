МИД Франции считает успешный саммит БРИКС в Казани тревожным сигналом

Министр иностранных дел Франции призывает не упускать инициативу в формировании будущего мира

Фото: Михаил Захаров

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обеспокоен успешным проведением саммита БРИКС в Казани и призывает не упускать инициативу в формировании будущего мира, передает ТАСС.

— Успех саммита БРИКС в Казани, несмотря на то, что у его участников нет общего видения будущего, является предупреждением, которое мы не можем игнорировать. Сейчас некогда делать то, что сильно, более справедливым, а то, что справедливо — более сильным, — заявил Барро, призвав не терять времени на пути реформирования многосторонних отношений.

Министр выразил надежду на то, что к 2026 году, когда Франция будет председательствовать в «Группе семи», она завершит важнейшую работу над будущим мира и глобального управления.

— Сейчас, когда ООН празднует 80-летие, нужно решительно двигаться вперед, чтобы обеспечить африканским партнерам достойное место в глобальном управлении, Совете Безопасности и международных финансовых институтах, — подчеркнул Барро, обращаясь к послам.

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября 2024 года и стал ключевым политическим событием председательства России. Помимо лидеров стран БРИКС участниками встречи стали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также руководители государств, не входящих в объединение, так как Турция и Палестина.



Дарья Беззубова