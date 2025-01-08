В Казани произошел пожар из-за загоревшегося электровелосипеда
В Казани произошел инцидент, когда аккумуляторная батарея электровелосипеда загорелась у входа в магазин, что привело к распространению огня на обшивку здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
- Пожар, охвативший площадь в четыре квадратных метра, был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.
Специалисты напоминают, что электроприборы требуют повышенного внимания. Деформированные аккумуляторы могут стать причиной возгораний, а перегрев батареи — сигналом о возможной угрозе.
Накануне в Казани на улице Мавлютова, 17, произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Пожарные, прибывшие на место происшествия, успешно эвакуировали 60-летнего мужчину с помощью дыхательной маски и передали его медикам для осмотра.
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