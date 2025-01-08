Правящая партия Грузии опасается, что ЕП потребует от страны войны с Россией

В «Грузинской мечте» пояснили, что поводом для беспокойства стали предыдущие пять резолюций ЕП

Фото: Татьяна Демина

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявила о возможности принятия Европейским парламентом (ЕП) очередной резолюции против Грузии, в которой будет содержаться требование о начале войны с Россией. Об этом пишет ТАСС.

В «Грузинской мечте» пояснили, что поводом для беспокойства стали предыдущие пять резолюций ЕП, принятые в 2024 году и ранее, которые содержали требования о введении санкций против основателя партии Бидзины Иванишвили, освобождении экс-президента Михаила Саакашвили, упразднении закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, а также введении санкций против России.

— С учетом этой тенденции шестая резолюция Европарламента с большей степенью вероятности открыто потребует от нас начала войны с Россией, — говорится в заявлении партии.

В «Грузинской мечте» напомнили, что бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили еще в 2022 году заявил о нецелесообразности введения антироссийских санкций, исходя из национальных интересов страны. Власти Грузии неоднократно подчеркивали, что принятие таких мер нанесет значительный экономический урон стране и может спровоцировать военное противостояние.