Саратовская область подверглась ночной атаке беспилотников

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Ночью 8 января Саратов и Энгельс стали объектами массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в ТАСС.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил об этом в своем Telegram-канале, выразив благодарность военнослужащим за их действия в сложившейся ситуации. В настоящее время экстренные службы работают над устранением последствий атаки.

Анастасия Фартыгина