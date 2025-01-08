Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и до +2 градусов

На дорогах гололедица, местами сильная, накат, снежная каша.

Фото: Реальное время

Сегодня, 8 января, на территории Татарстана ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, переходящего в мокрый снег, дождь и морось. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем местами гололед, метель, туман. Ветер юго-восточный, южный 7—12 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до +2 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, накат, снежная каша.

В Казани ожидается мокрый снег, дождь, местами гололед. Столбики термометров покажут 0... +2 градусов.



Напомним, что в конце недели в республике ожидается аномально теплая погода с температурами около 0 градусов.

— Погодные условия будут способствовать образованию на дорогах сильной гололедицы, — заявили синоптики.

Анастасия Фартыгина