Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и до +2 градусов
На дорогах гололедица, местами сильная, накат, снежная каша.
Сегодня, 8 января, на территории Татарстана ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, переходящего в мокрый снег, дождь и морось. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Днем местами гололед, метель, туман. Ветер юго-восточный, южный 7—12 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до +2 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, накат, снежная каша.
В Казани ожидается мокрый снег, дождь, местами гололед. Столбики термометров покажут 0... +2 градусов.
Напомним, что в конце недели в республике ожидается аномально теплая погода с температурами около 0 градусов.
— Погодные условия будут способствовать образованию на дорогах сильной гололедицы, — заявили синоптики.
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